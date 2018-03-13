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Скандалы
13.03.2018
Российский бизнесмен принес извинения за сорванный футбольный матч в Греции

Российский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий греческим футбольным клубом ПАОК, извинился за сорванный матч своей команды с ФК АЕК, состоявшийся 11 марта в Салониках.

Заявление президента ПАОК опубликовано на сайте команды.

Свои действия в ходе встречи, когда Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны, он объяснил желанием уберечь болельщиков «от провокаций, беспорядков и человеческих жертв».

— Я сожалею о том, что произошло. Безусловно, я не имел права выходить на поле таким образом. Моя эмоциональная реакция была спровоцирована общей негативной ситуацией, царящей в греческом футболе в последнее время, а так же комплексом неприемлемых и неспортивных событий, произошедших перед окончанием матча ПАОК-АЕК… Поверьте, у меня не было намерений устраивать разбирательства с командой противника или судьями. И, конечно же, я никому не угрожал, — говорится в заявлении Ивана Саввиди.

Владелец ПАОК выбежал на поле в самой концовке матча в Салониках, когда судья отменил гол в ворота АЕК, посчитав, что тот был забит из офсайда. По утверждению СМИ, Саввиди пытался угрожать арбитру. При этом за поясом у него был пистолет в кобуре.

Встреча не была завершена. Судья сначала все же засчитал гол ПАОК, но в конечном итоге присудил команде техническое поражение. Из-за инцидента было принято решение о временной приостановке чемпионата Греции по футболу. Ивану Саввиди предъявлено обвинение в нарушении регламента футбольного матча.

Помимо ПАОК, бизнесмен владеет ростовской «Группы Агроком», которой принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. В нулевые годы Саввиди был депутатом Госдумы, а также президентом футбольных клубов «Ростов» и «СКА».

 
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