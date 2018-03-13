Шутка Лукашенко, от которой Путин уронил вилку

Как это было, рассказал Саакашвили в фильме о Путине, который вышел на телеканале Би-Би-Си.

В фильме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вспомнил, как Александр Лукашенко дразнил российского руководителя в скором времени после убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко с помощью радиоактивного полония. Об этом пишет Радыё Свабода.

Перед смертью в 2006 году Литвиненко написал письмо, в котором обвинил Владимира Путина в своей смерти. Ранее он обвинил ФСБ во взрывах жилых домов и в других действиях, направленных на то, чтобы привести к власти нынешнего российского президента.

Саакашвили рассказал о случае в конце 2006 года на банкете на саммите СНГ в Минске, после которого он должен был лететь на встречу с премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

Эпизод на видео после 40:30

— Путин сидел посередине, я справа от него, а Лукашенко слева. Лукашенко имеет привычку время от времени дразнить Путина. И он сказал: «Миша, ты едешь в Лондон, надо наедаться здесь, так как в Лондоне я бы не советовал ничего есть. Особенно не советую есть суши, даже и близко не подходи. А самая безопасная пища — на тарелке у Владимира Владимировича, здесь точно не отравишься».

По словам Саакашвили, после этого Лукашенко переставил тарелку от Путина к нему, а Путин уронил вилку и со злостью сказал, что не имеет никакого отношения к убийству Литвиненко. «Кому нужен этот Литвиненко, он был никем».

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