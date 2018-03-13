Цифра дня. Шейман похвалился Лукашенко, на какую сумму наторговал тракторами

Управделами президента доложил шефу о проделанной в Зимбабве работе.

Встреча, посвященная итогам визита Виктора Шеймана в Республику Зимбабве, которую он посетил по поручению главы государства, прошла 13 марта.

Александру Лукашенко было доложено, что в ходе переговоров достигнуты договоренности и подписаны контракты на сумму около $ 58 млн, в том числе по поставкам белорусских тракторов на $ 43 млн и техники для лесного хозяйства на $ 15 млн. Речь шла также о создании сборочных производств белорусской сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.

Кроме того, данное государство заинтересовано в закупке белорусских удобрений, в настоящее время готовится контракт на сумму около $ 10 млн, сообщает пресс-служба президента.

По словам Шеймана, в Зимбабве также заинтересовались созданием совместных предприятий по переработке мяса и молока, предприятий для реализации проектов в жилищном, промышленном и дорожном строительстве, в области транспорта, в возведении логистического комплекса, прорабатываются возможности двустороннего сотрудничества в области электроэнергетики.

Президент был также проинформирован о перспективах развития контактов с Зимбабве в области горной добычи, в том числе создании предприятия по добыче полезных ископаемых. В частности, белорусские специалисты могут быть задействованы в геологоразведке, добыче нефти и газа в этой богатой ресурсами стране.