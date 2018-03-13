Замминистра труда и соцзащиты Александр Румак во время прямой линии в «Сельской газете» сделал несколько любопытных заявлений.

Он рассказал, кого хотят вычеркнуть из числа тунеядцев. Сообщил, что к вопросу повышения пенсионного возраста, не исключено, придется вернуться. И заявил, что контракты стимулируют конкуренцию среди работников.

Фото с сайта aroundpet.ru

На дискуссионной площадке talks.by большинство не согласилось с чиновником.

«Планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым. То есть люди на селе будут считаться занятыми, а городские безработные должны будут оплачивать ЖКХ и медицину по повышенной стоимости. Как обычно, никакой справедливости. Тогда уже пусть имеющие дачный участок тоже считаются занятыми».

«Специально для замминистра: конкуренцию между работниками стимулирует не контрактная система, а высокая заработная плата и некоторое превышение спроса на высокооплачиваемую работу над предложением такой работы, называемое у простых людей (не министров) безработица».

«У него в разговоре только недобросовестные и плохие работники, которым легко можно не продлить контракт, но ни слова не говорит о недобросовестных работодателях, когда работник не может сам уволиться из-за контракта».

«В нынешние кризисные времена какие повышения или отмены контрактов?! Да сейчас работник должен как мышь быть, уши пождать и быстро бегать! И не то, что требовать чего-то, а вообще – если даже взглянет косо на начальника, то сразу вылетит за забор, к тунеядцам!»

«В общем, идёт всё к тому, чтобы все пахали сутками напролёт за 3 копейки, а если хоть слово лишнее сказал работодателю, так сразу пошёл вон, и плати налог на тунеядство. Да уже так и есть почти. И пенсии, похоже, в конце концов, будут только лет в 70, такие, что только пару раз в магазин сходить».

«Читая объяснения таких чиновников, понимаешь, что никогда в нашей стране у простых людей не будет спокойной обеспеченной старости за счет государства. Только если вы сами, своим трудом накопите достаточно денег, или ваши родные избавят вас от всех материальных хлопот в последние годы жизни.

Поэтому перестаньте трястись над трудовой книжкой и подсчетом своего стажа. Не верьте ни единому обещанию ни единого министра. А только работайте, работайте и работайте на себя. И берегите здоровье. Вот это и есть настоящая пенсионная формула».

«В названии министерства все чаще звучит «МинТРУДА» и постоянно опускается «Социальной защиты». Чиновники видят своей задачей заставить рабов трудиться, а про защиту их прав и интересов пусть заботится карманный профсоюз».