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13.03.2018
Салiдарнасць
Милиция рассказала про неудавшийся секс 80-летнего пенсионера и трех «смуглых коробейниц»

В минской милиции довольно игриво сообщили об инциденте, где мошенницы обобрали пенсионера.

История произошла еще вначале февраля. Вот как об этом пишет сайт минской милиции

«В один из многоквартирных домов зашли с баулами три смуглых женщины 30-35 лет. Дамы звонили во все квартиры и предлагали хозяевам купить у них постельные принадлежности. Однако жильцы не спешили пускать говорливых коробейниц в свои квартиры: многих смущала неславянская внешность и смуглый цвет лиц торговок, даже ярко рыжие волосы одной из них совсем не спасали положение. Видимо люди отождествляли торговок с гадалками, которые за «позолоти ручку» предлагают рассказать всю правду, вот только после таких гаданий в карманах интересующихся своим будущим ничего не остаётся».

В конце концов, один из жильцов, мужчина около 80 лет, отозвался на предложение и пригласил дам в свою квартиру. Ознакомившись с ассортиментом и выбрав понравившиеся ему одеяло и подушки, мужчина согласился приобрести их за 300 рублей.

«Вместе с женщинами он прошел в спальню, где из кармана пальто, висевшего в платяном шкафу, достал пачку 50-рублевых купюр и гордо предъявил их торговкам. Заметив, как у дам при виде денег загорелись глаза, мужчина пообещал, что они смогут заработать еще больше, если согласятся удовлетворить его сексуальные фантазии, — сообщают в милиции.

Одна из женщин согласилась на предложение и поинтересовалась, где у кавалера находится ванная комната.

«Проводив даму, ловелас вернулся было в спальню, но из санузла послышался обиженный голос, якобы в кране нет горячей воды. Кавалер ринулся на помощь, а когда в скором времени снова вернулся, то с удовлетворением отметил, что подруги его избранницы решили тактично удалиться, вероятно, чтобы не мешать. Обрадованный он стал дожидаться оказания обещанных услуг. Однако когда на пороге спальни появилась его избранница и не увидела своих подруг, то ее энтузиазм мгновенно иссяк, и она заявила, что наедине с мужчиной в квартире не останется», — говорится в сообщении.

Быстро одевшись, женщина отправилась вслед за подругами. Пенсионер не сильно расстроился, «так как и сам был не особо уверен, что у них что-то получится». Через некоторое время, заподозрив неладное, мужчина кинулся к шкафу. В кармане пальто он недосчитался 2000 рублей.

Благодаря расположенным неподалёку от дома камерам видеонаблюдения удалось установить, что торговки передвигались на автомашине серебристого цвета похожей на «Пежо-806».

Милиционеры разметили видео с подозреваемыми в краже, сопроводив его веселой музыкой. Тех, кому что-либо известно о женщинах на этих кадрах, просят сообщить в милицию.

 
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