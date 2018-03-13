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Экономика
13.03.2018
Петр Гайдук
Две убийственные цифры, свидетельствующие, что у «БелДЖи» все плохо

Сбывшаяся мечта Александра Лукашенко рискует оказаться химерой. 

После запуска завода «БелДжи» производство легковых автомобилей в Беларуси рухнуло

Завод «БелДжи» торжественно открыли под Борисовом в ноябре прошлого года. А вот данные Белстата: в декабре 2017 года в строне произвели 519 легковых автомобилей, что составило всего 28,9% к декабрю 2016-го.

Не лучше ситуация была и в январе нынешнего года – выпущено 596 легковых автомобилей.

Поскольку в стране есть еще как минимум один известный производитель (ЗАО «Юнисон»), какой вклад в это производство внес завод «БелДЖи» остается только догадываться.

Во вторник получить на предприятии комментарий «Салідарнасці»не удалось: в приемной срабатывает автоответчик, в отделе продаж трубу не снимают.

Между тем социолог Сергей Николюк озвучил «Салідарнасці» инсайдерскую информацию о том, что в феврале на конвейере под Борисовом собиралось всего 3-4 машины в день. Вроде бы подвел цех покраски, и теперь администрация даже подумывает о сокращении персонала.

Чтобы осознать сложность ситуации на «БелДЖи», достаточно вспомнить, что, по словам Александра Лукашенко, для выхода на рентабельность предприятию необходимо реализовывать минимум 35 тысяч автомобилей в год.

На этот год планы, правда, скорректировали. В Борисовском райисполкоме сообщили, что будет собрано около 15 тысяч автомобилей Geely.

В феврале вице-премьер Владимир Семашко заявил, что «БелДжи» должен к концу года продавать по 8 тысяч машин в квартал. Но даже с учетом этих более чем скромных планов, завод пока не работает так, как нужно.

За январь продано 35 автомобилей Geely Atlas

Об этом сообщил недавно ресурс abw.by со ссылкой на данные Белорусской автомобильной ассоциации.

В феврале Владимир Семашко также сообщил, что льготная система кредитования покупки белорусских Geely пока не готова. Хотя ранее он назвал цену первой модели GeelyAtlas NL3 «конкурентной по сравнению с аналогичными моделями других производителей».

Почему проект Geely обречен на провал

 
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