Семен Шарецкий: «А ведь все могло быть иначе!»

Последний председатель Верховного Совета 13-го созыва Семен Шарецкий, который эмигрировал в США в 2001 году, пишет книги, читает лекции, выступает с докладами и мечтает о времени, «когда трудолюбивый белорусской крестьянин обретет свое исконное право свободно трудиться на своей земле».

Об этом он рассказал в интервью газете «Народная воля».

Семен Шарецкий (справа) на открытии выставки белорусского карикатуриста, бывшего спецназовца Дмитрия Богатищева, 2013 год. Фото: belaruspartisan.org

В Америке Шарецкий некоторое время имел статус политбеженца, а затем получил гражданство. Теперь живет вместе с женой, старшим сыном и внуками в городе Ливерморе (штат Калифорния). Как пишет «Народная Воля», несмотря на свои «за …десят», все такой же: энергичный, активный, с такой же выжидательно-пытливой хитринкой в глазах.

«Куда деваться! Надо быть активным! Тем более что я теперь перешел на диету: только растительная пища! Мясные, молочные продукты все исключены! Только овощи, фрукты, рыба. Хлеб заменяют орехи, авокадо», — рассказывает Шарецкий.

Семен Георгиевич — доктор экономических наук, профессор. Политикой он уже не занимается, но активно сотрудничает с многими русскоязычными газетами и журналами Кливленда, Сан-Франциско, Сакраменто.

«Думая о Родине, пишу о нашей Беларуси, ее истории и культуре — о народных поэтах Янке Купале и Якубе Коласе, писателе Василе Быкове, революционере Калиновском. Выступаю с докладами на эти темы в кружке научных работников. То, что недосказал в своих лекциях по курсу „Экономика сельского хозяйства“, когда работал преподавателем в Минской высшей партийной школе, теперь, по возможности дополнил, а что-то уточнил», — рассказал Шарецкий.

Экс-председателем Верховного Совета в Америке написал книгу «Задумываясь о прошлом», которая состоит из двух частей: «Фрагменты из истории СССР», где затронул и вопрос, почему развалился Союз, и «Эпизоды Второй мировой войны».

«Послал эту книгу в Литву, Латвию, Польшу. Она есть в библиотеке имени Тургенева в Париже, во многих университета США, в библиотеке Конгресса. Получены доброжелательные отзывы, письма от бывших президентов — Обамы, Квасневского, из библиотеки Конгресса», — поделился Шарецкий, но признался, что дохода от книг не получает. «В США от написания книг одни убытки: за издание плати из своего кармана».

Есть у экс-председателя и хобби — рыбалка. Последний улов «завесил» на 9 килограммов.

«В США ни один президент не опускается до того, чтобы навязывать какую-то технологию или „кукурузу“ в производство»

Высказался Шарецкий о СССР и США.

«К сожалению, о многих могу сказать лишь так: они выше телячьего хвоста своим мышлением не поднимались. Например, из многих заграничных вояжей, где многое можно было переосмыслить, они привозили кукурузу, как тот же Хрущев. Не понимая того, что это не его вопрос. Здесь, в США, ни один президент не опускается до того, чтобы навязывать какую-то технологию или „кукурузу“ в производство. С этим лучше разберутся ученые-растениеводы, фермеры, наконец».

«Здесь (в США, — ред.) не могут тебя прийти и арестовать без разрешения прокурора. А там… в своем время арестовали даже Берию и только через восемь дней предъявили ему обвинение. Никто не был защищен от беззакония, даже члены Политбюро. Каково наследие?».

В интервью Шарецкий признался, что никогда не хотел заниматься политикой.

«Я случайно попал во власть, никогда на нее не претендовал из карьерных соображений. По складу мышления, пожалуй, ближе к тем, кто занимается аналитикой, научной деятельностью. Меня в политику, как говорится, ветром занесло», — признался экс-председатель Верховного Совета и поделился своими мечтами.

«Да, мечтаю о том времени, когда трудолюбивый белорусской крестьянин обретет свое исконное право свободно трудиться на своей земле без каких-либо „призраков“, давящих его», — сказал Шарецкий. — Можно услышать мнение: белорусы не дозрели до перемен. Да, чтобы люди что-то поняли, нужны не дни и не месяцы… Не враз можно вытравить сознание раба — на это уходят десятилетия. Но ныне у Беларуси нет таких сроков!"

Сейчас Шарецкий пишет книгу «Они нашли свой покой на погостах», в которой вспоминает известных людей, чьи могилы посетил: Янку Купалу, Якуба Коласа, Пушкина, Тургенева, Георга Отса, Михаила Суслова, Джорджа Вашингтона, Джона Кеннеди и др.

«На очереди книга „Наши современники“ — о тех, с кем по службе и жизни встречался, вел беседы: политики, космонавты, литераторы, ученые, — поделился Шарецкий. — Конечно, слежу за тем, что происходит в родной Беларуси. К сожалению, реалии ее не радуют. Особенно тревожно, что из страны уезжает молодежь, пустеет, безлюдеет беларуская вёска. А ведь все могло быть иначе!».

Справочно: Семен Георгиевич Шарецкий сменил Мечислава Гриба на посту председателя Верховного Совета в январе 1996 года. Но уже в ноябре, после конституционного референдума, правомерность которого не признал, оказался не у дел и перешел в оппозицию. В результате референдума Верховный Совет был распущен, а его полномочия были разделены между президентом и двухпалатным парламентом. Спикером нижней палаты в 1996-м стал Вадим Попов, который занимал свой пост до 2000 года. Одновременно неофициально продолжал действовать Верховный Совет 13-го созыва. А в 1999-м депутаты ВС, приверженцы Конституции 1994 года, назначили Семена Шарецкого исполняющим обязанности президента страны. С 1999-го по 2001-й Шарецкий жил в Вильнюсе, в 2001 году эмигрировал в США.

В 1994—1999 — председатель Аграрной партии Беларуси. До конституционного кризиса 1996 года Аграрная партия была одной из наиболее массовых партий, количество членов достигало 12 000.