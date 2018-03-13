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13.03.2018
Мария Александрова
Бьорндален мог выступить за Беларусь на Играх-2018 в Пхенчхане

Но легендарный норвежец отказался от предложения.

Уле Эйнар Бьорндален. Фото Roald, Berit

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален рассказал, что перед Олимпийскими играми в Южной Корее ему поступило предложение выступить там за сборную Беларуси.

Прославленный биатлонист оказался невостребованным в своей сборной – результаты норвежца в текущем сезоне Кубка мира были очень слабыми. Он приехал на Игры в Пхенчхан в составе белорусской команды, чтобы поддержать свою жену Дарью Домрачеву.

В интервью норвежскому телеканалу TV2 Бьорндален признался, что тщательно рассмотрел предложение выступить на Играх под белорусским флагом.

– Да, теоретически было можно это сделать. Я отказался и думаю, что это было правильно.

– Было трудно принять такое решение?

– Я основательно все обдумал. Было очень много мыслей на тему, будет ли это верным. Я был очень мотивирован и в неплохой форме, так что решение далось непросто. Но я же норвежец, было бы тяжело въезжать на стадион в белорусском комбинезоне. Не думаю, что при этом у меня были бы чувства, что это правильно.

По словам Бьорндалена, Международный олимпийский комитет (МОК), дал бы разрешение на его выступление за Беларусь.

– Да, но я не хотел бы уточнять, насколько близок я был к тому, чтобы принять предложение. В конце концов, я сам все решил. Я провел много Олимпиад и чемпионатов мира за Норвегию и обнаружил, что выступать за другую страну было бы неправильным, – сказал Бьорндален.

 
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