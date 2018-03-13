Из колонии в Горках сбежал россиянин: раздобыл паспорт и уехал на такси за границу

43-летний гражданин России Александр Мудреченко в прошлом году, будучи за рулем, насмерть сбил велосипедиста. Был осужден на 4 года в колонии-поселении, но там он не задержался — сел в такси и уехал в Россию.

ДТП с участием Мудреченко произошло ночью 19 июня 2017 года. За рулем «Фольксвагена» он ехал по трассе Кричев—Орша—Лепель. Недалеко от деревни Зуи, пошел на обгон и сбил велосипедиста, который ехал по обочине встречной полосы. Причем велосипед имел светоотражающие элементы, отмечали впоследствии в ГАИ.

47-летний велосипедист скончался на месте.

Мудреченко был задержан. Выяснилось, что он пьян.

Александр Мудреченко — житель Когалыма (Тюменская область, Россия). Правда, родился он в Кричеве. Приезжал в Беларусь к родственникам.

Мудреченко был взят под стражу. В конце сентября начался суд. А 2 октября был оглашен приговор — 4 года колонии-поселения и запрет управлять автомобилем на 5 лет. После выхода из колонии Мудреченко подлежал экстрадиции в Россию, как гражданин этой страны.

Отбывать срок его направили в колонию №16 в Горках, где обычно и содержатся виновные в подобных преступлениях.

Но в марте 2018 года стало известно, что Мудреченко оказался в России.

Первым об этом сообщил российский телеграмм-канал Mash. По информации Mash, Мудреченко каким-то образом раздобыл свой паспорт, вызвал такси и на нем уехал в Россию. Там его задержали полицейские, но выдавать не стали — именно потому, что он гражданин России. И Мудреченко остался спокойно жить на свободе.

В Горецкой колонии подтвердили: Мудреченко сбежал еще в феврале. Но отказались сообщить подробности.