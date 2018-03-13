По делу педиатра из Крупок, которого судили за педофилию, проходило 13 потерпевших — все его пациенты

Суд над врачом-педиатром Крупской районной больницы проходил в закрытом режиме в январе, подробности стали известны только сейчас.

Как сообщил на пресс-конференции прокурор Минской области Олег Лаврухин, мужчину обвинили в совращении малолетних и изготовлении порнографии.

— По этому делу было установлено 39 подобных фактов. Врач занимался подобными вещами на протяжении шести лет, — заявил Лаврухин, сообщает TUT.BY.

Он также рассказал, что по делу проходило 13 потерпевших, все дети были пациентами врача.

Напомним, педиатра из Крупок признали виновным за половые преступления против детей и подростков и приговорили к 9,5 года лишения свободы без конфискации имущества.

В свое время задержание врача вызвало широкий общественный резонанс в Крупках. Коллеги, сокурсники и друзья обвиняемого даже объединились для помощи ему и его родителям. Они создавали в соцсетях группы в защиту доктора и даже написали обращение в Управление Следственного комитета по Минской области. Суть этих обращений сводится к тому, что врач качественно выполнял свои профессиональные обязанности, которые прописаны в инструкции.