Расследование Навального про дворец, на который запрещено смотреть

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал небольшое новое расследование.

Снимая с квадрокоптера роскошное поместье первого вице-премьера Игоря Шувалова (переделанную «цековскую дачу»), сотрудники ФБК обнаружили стоящий неподалеку «дом без окон» – часть элитного жилого комплекса, жильцы которого не должны смотреть на дворец Шувалова.

Оказалось, архитекторам многоэтажного дома в Подмосковье запретили делать в здании окна с видом на усадьбу вице-премьера.