Фотожабы: «Твое лицо, когда получаешь по $ 500»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Міліцыя пра Дзень Волі: калі канцэрт пойдзе не па заплянаваным сцэнары, яго спыняць
На сколько в Беларуси выросли цены с начала года
Сколько чашек кофе могут позволить на зарплату белорусы и жители стран-соседок
Путин: «Мой пресс-секретарь несет иногда такую пургу»
Премьер-министр Британии: за отравлением Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия
Предыдущий выпуск:
«Когда узнал, что Солодуха не выступит на концерте 25-го»
Главное