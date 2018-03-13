Какое место Беларусь заняла среди самых дешевых для жизни стран

По версии финансово-консультационного портала GOBankingRates, в этих странах расходы на жизнь самые низкие и туда авторы исследования советуют переезжать, если надо сэкономить деньги.

Инфографика «БелГазеты»

Были проанализированы данные по 115 странам мира, стоимость расходов сравнивалась с ценами в Нью-Йорке. Страны оценивались по 5 основным показателям: индекс покупательской способности, индекс арендной платы за жилье, индекс продтоваров, индекс стоимости жизни (включающий расходы на местные товары и услуги, такие как транспорт и коммунальные услуги) и индекс цен в ресторанах.