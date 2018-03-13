В Минтруда рассказали, кого хотят вычеркнуть из числа тунеядцев

Заявил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак рассказал, какие будут внесены изменения в тунеядский декрет.

Во время прямой линии в «Сельской газете» у представителя Минтруда поинтересовались, будут ли считаться занятыми в экономике согласно декрету № 1 те, кто захочет «переключиться на собственное хозяйство».

— Сейчас как раз идет работа по определению категорий граждан, которые будут относиться к занятым в экономике. Предварительно планируется, что люди, которые ведут личное подсобное хозяйство, получают продукцию растениеводства и животноводства, будут относиться к занятым.

На вопрос, будут ли внесены изменения в тунеядский декрет и чего ждать от него, Александр Румак ответил:

— Декрет принят 25 января этого года. Сейчас для его развития разрабатывается ряд документов. Так, уже приняты постановления правительства, определяющие перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда и прогнозные показатели в области содействия занятости населения. Кроме того, до 1 апреля должны быть определены услуги с возмещением затрат и условия их предоставления, а также порядок расчета и внесения платы за эти услуги.

Напомним, в марте Александр Лукашенко раскритиковал правительство за исполнение декрета №1.

«Уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на этот счет. Это намеренный саботаж решений президента или недопонимание?» — вопрошал президент.

Отметим, что до 1 апреля для «тунеядцев» должны быть определены услуги с возмещением затрат и условия их предоставления, а также порядок расчета и внесения платы за эти услуги.

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