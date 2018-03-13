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13.03.2018
Ведущий БТ подает в суд на сеть ювелирных магазинов за использование его фото в рекламе

В редакцию Onliner.by обратился сотрудник Белтелерадиокомпании, ведущий новостей и утреннего шоу Евгений Перлин. Он утверждает, что ювелирная компания «Царское золото» использовала его фото без разрешения, что нарушает закон «О рекламе».

— В мае 2015 года я сделал фотосессию для личного архива. В кадре я в военной форме вместе со своей девушкой. Фотопроект был посвящен 9 Мая, идею придумала моя давняя подруга, фотограф Инна Ревяко. Мне захотелось примерить новый образ, и я помог с организацией. В конце концов, мой дед воевал, дошел до Вены. И прадед воевал тоже. Тема войны — важная в нашей семье. 9 Мая я всегда в Минске на параде, если только, конечно, не в прямом праздничном эфире, — говорит Евгений.

— Фотографии мы оставили на память, выложив в соцсетях. Прошло какое-то время. И вот в феврале 2018-го, когда я работал на Олимпиаде в Пхенчхане, мне звонят друзья и говорят: «Женя, круто, ты в Корее, а твоя реклама вышла в Минске!» «Какая такая реклама?» — не понял я. Оказалось, что на главной странице сайта компании «Царское золото» висит мое фото с подписью «С 23 февраля, наши любимые». Этот же снимок «Царское золото» выложило в своих соцсетях, опубликовало на листовках и т. д. Я был возмущен, ведь разрешения на публикацию не давал!

— Как только я и автор снимков — Инна Ревяко — обратились в «Царское золото», снимки удалили. Но к тому моменту они уже успели провисеть на сайте и в соцсетях, то есть свою работу сделали. К тому же листовки ювелирный бренд не успел уничтожить. Я пытался решить конфликт с «Царским золотом» мирно, получить компенсацию, не доводя дело до суда. Но юрисконсульт отказался связать меня с руководством, лишь ответил: «Пишите официальную претензию».

— Если бы «Царское золото» заручилось вашим согласием и вы бы стали официальным лицом их рекламной кампании, о какой сумме гонорара могла бы идти речь?

— Как лицо рекламной кампании, я бы попросил от $ 1000 до $ 2000, ведь я достаточно узнаваемый человек.

Фотограф Инна Ревяко, автор фотопроекта с Евгением Перлиным, тоже готовит иск в отношении «Царского золота». Она настроена обратиться в Верховный суд — только эта инстанция в Беларуси рассматривает дела, связанные с нарушением авторских прав: около 50 случаев в год.

«Вы знаете, как выглядит Перлин, а я — нет»

Юрисконсульт «Царского золота» Ян Романенок не согласился с тем, что имеет место нарушение каких-либо прав: «Не мне оценивать произошедшее, вину или невиновность установит суд».

— Я не понимаю, в чем вообще заключается ситуация. На сегодняшний день ни одной из перечисленных сторон не предоставлено ни одного официального документа или доказательства того, что эта картинка принадлежит кому-то из них, — пояснил Ян Романенок. — Вы знаете, как выглядит Евгений Перлин, а я — нет. Когда звонит телефонный номер и я слышу только голос в трубке и вижу цифры на экране, то как могу удостовериться в том, кто со мной говорит? Может, это вы — Евгений Перлин. «Царское золото» абсолютно не против разрешения данной ситуации, но исключительно в правовом поле. Мы предложили Инне и Евгению обратиться к нам способом, предусмотренным законодательством. Однако никаких официальных обращений не получили. По сути, у нас нет ничего, кроме телефонных разговоров.

О том, что ситуация с авторскими правами в отношении фотографии в Беларуси весьма проблемная, доказал еще в 2016 году блогер Антон Мотолько, который обратился в Верховный суд, но проиграл дело... Белтелерадиокомпании. Суд тогда не счел фотографии северного сияния объектом авторского права.

 
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