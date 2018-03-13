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Комментарии
13.03.2018
Салiдарнасць
Стрижак разложил по пунктам, почему Баранович не будет признан политзаключенным

Святослава Барановича, которого обвинили в том, что он весной 2017 года после «Марша нетунеядцев» в Минске ударил омоновца в штатском, отправили за решетку на три года.

Также накануне стало известно, что правозащитники не признают молодого человека политзаключенным (в связи с чем в сети начались бурные обсуждения). Известный общественный активист Андрей Стрижак, в свою очередь, объясняет позицию правозащитников, и просит дочитать свой пост в Facebook до конца.

«1) Мировое правозащитное сообщество признает исключительно ненасильственные методы борьбы за права и свободы. То есть если ты видишь, что люди в штатском херачат кого-то в троллейбусе, ты можешь оттаскивать их, вставать на пути их кулаков и дубинок, громко говорить о том, что нападающие нарушают закон и призывать их остановиться.

А вот ударить в ухо не можешь. Заломать руку не можешь. Это все насильственные методы и они не могут быть одобрены правозащитниками.

2) Если уж так случилось, что ты-таки засадил в ухо/сделал залом/силовой захват хулигану, который впоследствии оказался сотрудником МВД, то нужно определяться, что ты говоришь на следствии и суде.

Если говоришь, что не знал кто перед тобой, то ситуация рассматривается в ключе допустимой/недопустимой обороны/самообороны. Если говоришь, что бил милиционера и знал что бил милиционера — это насильственные действия.

3) Если следак/адвокат/звероящеры убедили/заставили тебя сказать на следствии о том, что ты бил именно милиционера, то на суде у тебя всегда есть возможность сказать о том, что тебя подставили, заставили оговорить себя, выбили показания под пытками. Хуже уже не будет.

4) Месть государства за попытку сопротивления его репрессивной машине наступает вне зависимости от позиции правозащитников, точно так же люди вправе действовать в соответствии с собственными убеждениями, без оглядки на правозащитников. Точно так же правозащитники вправе действовать в соответствии с международными стандартами действий в защиту прав и свобод.

И заключительное — кто такие эти ваши правозащитники, что они решают кто политзаключенный, а кто нет. Правозащитники — это те, кто встанет на защиту пострадавшего за права и свободы, даже если он не признан политзаключенным.

 
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