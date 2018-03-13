Галыгин: «Знаю белорусский язык не хуже тех, кто по этому поводу рот раскрывает!»

К 8 марта актер Вадим Галыгин совместно с российской группой «Ленинград» презентовали клип на песню, которая так и называется «8 сакавіка». Клип вызвал неоднозначную реакцию у белорусов. Еврорадио узнало реакцию Вадима Галыгина на реакцию белорусов.

Вадим Галыгин, кадр из клипа «8 сакавіка»

– Ожидали ли вы такого резонанса от вашей совместной с "Ленинградом" песни?

– Мы и рассчитывали на общественный резонанс. Я очень рад, что правильные люди отреагировали на песню правильно и сделали, скорее всего, правильные выводы, положительные.

– А неправильные отреагировали негативно?

– К счастью, мало кто воспринял песню негативно. Посмотрите сами на количество комментариев тех и других. Негатив исходит от самих людей: они не то чтобы восприняли негативно — просто ждали какого-то волнения, чтобы проявить себя. Это люди, которые едут на чужой работе, на чужих каких-то созидательных моментах. Чтобы хоть как-то проявить себя и выползти на эту хайп-волну.

А не нужно искать каких-то скрытых смыслов, кроме тех, что заложены в самом произведении. В данном случае здесь в сатирически-юмористической форме показаны все возможные пороки, назревающие в обществе. И их еще не поздно остановить. В этом произведении все показано и все сказано.

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– Все на виду, подтекстов нет? А то тут даже с применением психологии пытаются узнать, что там на самом деле этим "произведением" Галыгин и Шнур хотели сказать!

– А где это все происходит? Кто-то высказывает свое личное мнение в соцсетях. Это все равно что, услышав пение, выйти на балкон и орать: «Я послушал песню такую-то ​​— она ​​мне не нравится!». Но это не более чем интернет! Если бы это было показано на концерте на каком-то центральном телеканале, я бы еще больше обрадовался, так как еще больший бы резонанс был!

Зачем какие-то смыслы искать, разбирать? Там же все сказано: к сожалению, праздник 8 марта начинает становиться не более чем календарной датой. Что очень много одиноких женщин, мужиков все меньше и меньше остается. По разным причинам. В том числе из-за того образа жизни, который и показан в клипе.

Произведение это сделано совместными усилиями российской группы "Ленинград" и белорусским производителем — мной. И мы говорим, что показанное в нашем произведении — тенденция, которая может стать большой бедой на территории всего постсоветского пространства, Беларуси и России в частности.

Мы, к сожалению, впереди всех пьющих стран. И мы хотим показать, что мужчины должны любить женщин, женщины — мужчин, оказывать друг другу знаки внимания, а не покупать по календарным датам носки или еще что. Да еще и не донести свой подарок. Это все и было нами показано в легкой и юмористической форме.

А если у кого-то что-то не в порядке с головой и он ищет какие-то скрытые психологические смыслы — флаг им в руки. Миллионам это просто нравится — и в Беларуси, и в России, и в ближнем зарубежье. Говорят: «Наконец белорусы-то в очередной раз качественное сделали — давно ничего не было слышно».

И я рад и счастлив, что у нас все получилось. Потому что вся команда работала бесплатно. А тех, кто пишет, что «ради денег такое», мне искренне жаль. Но если кто-то там с чем-то категорически не согласен, то, может, ему нужно немного глаза открыть и отъехать от Минска в любую сторону километров на 60. И все станет очевидно и понятно.

– Люди выпить любят, и не только в деревне...

– И это проблема не только Беларуси: это набирает обороты и в России, и в Украине, и в Литве. Но у нас там не протест и не борьба с алкоголем, нет. Там просто обращение, чтобы обратили внимание люди на то, что тенденция набирает обороты.

А так это юмористическое и художественное произведение. Я художник — я так вижу. И мне чьи-то разбирательства... Только иногда эти разбиратели публично переходят на личности, на меня. Они и проявляют недостаток воспитания, и показывают свои скрытые морально-этические проблемы. Нам бы следовало всех этих людей просто запомнить.

– Вы не считаете, что, как там пишут критики, которых следует запомнить, что вы оскорбили белорусский язык, распевая на нем такую ​​пошлость?

– Для тех, кто говорит, что унизили язык, хочу сказать, что для меня этот язык такой же родной. И я, между прочим, могу в его знании еще и потягаться с теми, кто по этому поводу рот раскрывает.

Клип же, кстати, сделан на трасянке. К сожалению, у нас на литературной форме белорусского языка нашего красивого никто не разговаривает. А именно на такой вот трасянке все и говорят. Я не говорю, плохо это или хорошо, но говорить, что здесь какая-то честь языка затронута... Да, это чисто белорусский продукт, с языком, на котором преимущественно говорят в Беларуси. Никакого унижения здесь нет.

– Приятно слышать, что и вы язык родной не забыли, можете хорошо на нем говорить...

– Именно так! Но сейчас я этого не буду делать. Потому что у нас, слава Богу, два государственных языка. Что касается унижения языка, то я напомню, что у нас есть фольклор, частушки с использованием сильного слова. Так это считается культурным наследием и это весело, а тут начали ковыряться и искать какие-то смыслы! А на таком языке писали поэмы когда-то. Тем же Пушкиным, который для всех великий.

А кто хочет в чем-то найти что-то, тот и к букварю придраться может. А для меня это художественное произведение юмористического содержания с небольшим социальным подтекстом. А критики... Вы лучше пойдите и сделайте что-нибудь полезное для своего народа, своего языка, своего государства — тогда и поговорим на равных.

– Вы читали комментарии вашей жены на критику? Как к ним отнеслись?

– Я особо не в курсе, что там происходило, но она имеет право на собственное мнение, и оно было высказано. Все, что происходит в соцсетях, либо вырвано из контекста, либо личные какие-то, давно не договоренные вещи. Самое последнее дело — комментировать комментарии из соцсетей. Чем сидеть там, лучше пойти и что-то полезное сделать. Соцсети разбирают подсознание и сознание и уводят нас из действительности в кулуарные, гнилые сумерки. Так что если там что и было, то это была реакция жены, защищавшей своего мужа.

– Как считаете, ваша песня поспособствует популяризации белорусского языка?

– Не думаю. Для этого нужно больше делать разных культурно-массовых мероприятий, писать больше произведений, песен, стихов на белорусском языке. А сегодня мы имеем ситуацию, когда на языке мало кто что делает. Последнее место, где язык звучит красиво, — радио и от отдельных ведущих телевидения. Нужно больше песен писать на белорусском языке, кино хорошее снимать.

– С целью популяризации белорусского языка согласились бы с вашей песней на концерте на День Воли выступить?

– Это не для того песня! Эта песня — шутка-открытка непосредственно к празднику 8 марта. Это не означает, что ее теперь нужно везде засовывать только потому, что там есть фрагмент языкового подражания. Зачем эти подмены: если он говорит на белорусском языке — значит он какой-то националист. Зачем эти ярлыки?

У нас отличная паритетная ситуация, два государственных языка, не надо сталкивать людей по языковому признаку. Для меня все это было сделано с патриотической точки зрения, и я рад, что вся команда состояла из белорусов. Я — белорус и почти за 20 лет жизни в России никогда не думал свой паспорт поменять.

«С одной стороны будут стоять проевропейские активисты, с другой — московские агитаторы, поющие «лезе ў трусы рука»