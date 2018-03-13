Журналистка обвинила Станислава Говорухина в домогательствах

Бывшая журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова заявила в Facebook, что депутат Госдумы и режиссер Станислав Говорухин обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения.

Также Говорухин просил журналистку, которая пришла к нему на встречу ради интервью, «снять колготки и ходить подле него».

Когда Комарова отказалась, Говорухин заявил, что не будет давать интервью. Журналистка предложила депутату заплатить ей за потраченное время и возместить гонорар за статью, в противном случае она пригрозила уйти из ресторана, где они встречались, и устроить скандал.

Интервью состоялось. После него Говорухин просил никому не рассказывать о его предложениях. Спустя несколько недель после этого инцидента она звонила режиссеру, чтобы взять комментарий, и он ее не вспомнил, говорит Комарова.

Инцидент, о котором рассказала Комарова, произошел в 2012 году в Чебоксарах, где живет и работает журналистка.

В беседе с «Медузой» Станислав Говорухин заявил, что ничего подобного не помнит и не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. На сайте чебоксарского издания «ProГород» можно обнаружить интервью Говорухина, датированное 2 февраля 2012 года, в котором он говорит, что «в Чебоксары приезжал и еще буду приезжать».

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года. Режиссер возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина на выборах президента России в 2012 году, когда Дарья Комарова брала у него интервью.

В феврале 2018 года журналистки Дарья Жук, Екатерина Котрикадзе и Фарида Рустамова заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Он отрицал, что допускал сексуальные домогательства. 8 марта он написал в фейсбуке, что просит прощения у всех женщин, которых мог чем-то обидеть.

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