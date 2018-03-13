Почему Лукашенко редко адресно поздравляет соотечественников?

Непроговариваемые причины поведения главы государства через призму этики анализирует политолог Владимир Мацкевич.

Официальный белорусский лидер часто поздравляет с личными праздниками российских артистов, ученых, бизнесменов, но не очень часто, за исключением спортсменов, можно обнаружить послания президента Беларуси в адрес известных соотечественников по поводу их торжественных дат. Почему?

— Это обычное социальное поведение людей, подчеркивающих свой статус, — отмечает политолог и методолог Владимир Мацкевич. — Одно дело – по отношению к вышестоящим и равным, тут проявляется одна форма этикета. По отношению к нижестоящим, к подчиненным – другая. Это пережиток феодализма, когда даже само по себе внимание монарха к подданным считается проявлением высочайшей милости. Поэтому какое-то специальное проявление вежливости, этикета, поздравления равноценны награде, присуждению ордена.

— И за что такое выпало белорусам?

— Мы такого хотели. В 90-е годы нам нужна была сильная рука, сильная власть, в этом смысле белорусы выбирали того, кто соответствует по своим личностным качествам и характеристикам той потребности, которая была свойственна большинству общества. Человек с демократическими, либеральными установками просто не может по личностным качествам воспользоваться той полнотой власти, которая оказывается у него в руках. В данном случае сошлось желание общества или тоска общества по сильной руке, которая навела бы порядок, и личностным качествам того, кто взялся осуществить эту мечту населения.

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