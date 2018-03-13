Политолог объяснил, чем сегодня «грех не воспользоваться» белорусской оппозиции

Нынешний раздрай в демократических рядах происходит из-за отсутствия стратегии и непонимания своей роли, считает Сергей Николюк.

Такое мнение он высказал во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения.

— Есть люди, чья картина мира — это противостояние власти и оппозиции. Вот они прямо так и оценивают, исходя из этого тезиса: если готов бодаться с властью — молодец, не готов — ты никто, — отмечает политолог. — А то, что сегодня это бодание уже 10-й сюжет, никого не волнует. Вспомните, Владимира Ильича. Прежде, чем начать революцию, он 20 лет сидел за границей в библиотеках. Такой должна быть и стратегия оппозиции. Сегодня нет революционной ситуации. Поэтому попытки вывести кого-то на площадь бессмысленны.

Чтобы оппозиции разработать эффективную стратегию, нужно знать общество и процессы, которые в нём происходят.

— Звать на площадь со словами: «Все вперёд, а я потом посижу за вас, если понадобится» — это не политика, — считает Николюк. — Тут должно быть как в футболе: профессиональный футболист играет только 90 минут. Все остальное время он тренируется, чтобы выйти в решающем матче.

Именно поэтому сегодня, по мнению политолога, оппозиция должна ставить другие цели.

— Какая главная задача оппозиции в нынешних условиях? Дискредитировать власть. Выборы— тоже дополнительная возможность это сделать. А не за власть побороться. Это бессмысленно сейчас, — уверен Николюк. — Но когда я пытаюсь этим ребятам из наших партий что-то объяснить, они в ответ: «А что вы конкретно предлагаете? Может, хотите лекцию прочитать?» То есть, что делать им, они даже не представляют.

Вместе с тем политолог отмечает, что сейчас как раз назрела ситуация, когда оппозиция может достучаться до общества:

— Да, есть люди, которые эту власть не будут любить при любых зарплатах, но их и убеждать не в чем. Однако сейчас мы видим ситуацию, когда доходы населения падают, нарастает социальное недовольство. И грех этим не воспользоваться.