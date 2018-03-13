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Скандалы
13.03.2018
Михаил Брошин
Премьер-министр Британии: за отравлением Скрипаля с высокой вероятностью стоит Россия

Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены токсином, разработанным в России.

Об этом сообщает Би-Би-Си. Речь идет о боевом нервно-паралитическом веществе, принадлежащем к группе под названием «Новичок».

– Принимая во внимание то, что это вещество идентифицировали ведущие в мире эксперты в сфере обороны, науки и технологий лаборатории в Портон Даун; то, что раньше Россия производила это вещество и могла бы произвести его снова; учитывая предыдущие спонсировавшиеся российским государством убийства и то, что, по нашей оценке, Россия считает некоторых перебежчиков легитимными целями для убийства, правительство пришло к выводу, что Россия с большой вероятностью ответственна за действия, направленные против Сергея Скрипаля и его дочери, – сказала Тереза Мэй, выступая в парламенте.

По словам премьер-министра, «Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки».

Тереза Мэй заявила, что дает России время до конца вторника, чтобы представить объяснения по поводу произошедшего. Если со стороны РФ не последует заслуживающего доверия ответа, то отравление Скрипаля будет считаться противозаконным использованием российским государством силы на территории Великобритании.

Ответ из Москвы не заставил себя долго ждать.

– Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела – про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны, – заявила представитель МИД России Мария Захарова.

В Лондоне требуют расследовать 14 загадочных смертей

Ранее, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга, причастна ли Россия к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии в Солсбери, Владимир Путин фвутически ушел от ответа:

– Я занимаюсь сельским хозяйством. Как вы видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей, а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать.

Ведущий российского Первого канала – об отравлении Скрипаля: «Профессия предателя — одна из самых опасных в мире. Очень редко те, кто ее избрали, доживали в спокойствии и умиротворении до почтенных седин»

Что такое «Новичок»

«Новичками» называют высокотоксичные нервно-паралитические вещества, разработанные в СССР в 1970-х и 1980-х годах.

Одно из веществ этой группы, А-230, как сообщается, обладает более высокой токсичностью, чем известный токсин VX, способный убить человека за несколько минут.

Этот препарат выпускался в нескольких версиях, одна из которых, как сообщается, была одобрена российской армией для использования в качестве химического оружия.

Некоторые виды «Новичков» существуют в виде «бинарного оружия»: токсин переносится в виде двух менее опасных веществ, а когда нужно его использовать, эти вещества смешиваются.

«Новички» были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следует из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете «Московские новости» в 1992 году под заголовком «Отравленная политика».

Шесть версий отравления Сергея Скрипаля

 
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