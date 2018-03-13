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В мире
13.03.2018
Выборы на Кубе запустили передачу власти

На Кубе прошли парламентские выборы. Новый состав Национальной ассамблеи утвердит следующего главу государства, которым впервые станет не член семьи Кастро.

Как сообщает агентство Prensa Latina, по предварительным данным, в выборах приняли участие более 80% избирателей (всего в стране более 8 млн зарегистрированных избирателей). Среди кандидатов в парламент были представители Коммунистической партии Кубы (единственной легальной партии в стране) и связанных с ней общественных организаций.

Нынешний председатель Госсовета Кубы 86-летний Рауль Кастро в конце прошлого года заявил, что не намерен претендовать на то, чтобы в третий раз занять высший пост. Он возглавляет Кубу с 2008 года, до этого с 1959 года правил его старший брат Фидель Кастро.

По словам заместителя председателя Госсовета Кубы 87-летнего Рамона Мачадо Вентуры, страна находится в процессе поколенческого перехода. Ожидается, что Вентура и второй зампредседателя Госсовета 85-летний Рамиро Вальдес также оставят свои посты, но сохранят депутатский мандат.

Основным кандидатом на пост главы государства считается первый заместитель председателя Госсовета 57-летний Мигель Диас-Канель, рассказал РБК заместитель директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. Заместителем Кастро Диас-Канель стал в 2013 году, а до этого (с 2009 года) был министром высшего образования Кубы, с 2003 года он входит в состав политбюро Компартии.

 
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