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12 красавиц-волейболисток, которые играют за «Минчанку»

13 марта волейбольный клуб «Минчанка» сразится в полуфинале Кубка ЕКВ с грозным немецким «Штутгартом». Посмотрим, кто окажется сильнее, но то, что наши красивее, очевидно уже сейчас благодаря фотоподборке «Трибуны».

Виктория Ганиева

Алена Федоринчик (Бурак)

Капитан команды Оксана Ковальчук

Анна Гришкевич

Анжелика Борисевич

Надежда Владыко

Надежда Столяр

Ольга Пальчевская

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