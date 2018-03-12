Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Міліцыя пра Дзень Волі: калі канцэрт пойдзе не па заплянаваным сцэнары, яго спыняць
Правозащитники не признают политзаключенным осужденного за избиение омоновца в штатском
В поле в Витебском районе нашли мертвым, предположительно, художника-модельера из Шумилино
Священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня
На сколько в Беларуси выросли цены с начала года
Коля Лукашенко отдал приз за «Снежного снайпера» сельской школе
Настя Рыбка «покоряет» мир. Скриншот
Торговля с Китаем болезненно сказывается на внешнеторговом сальдо
Гибель горняков в Солигорске: Лукашенко пока хранит молчание
Лукашенко почувствовал «пульс» российских выборов
Туман и дождь, по юго-западу потеплеет до +14°С
35-летний Игорь Борисов возглавил Белорусскую социал-демократическую партию
Российский бизнесмен с пистолетом остановил матч чемпионата Греции
После чего исчез главный украинский футболист 30-х годов, которому прощали запои
Суриков признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора
Сколько чашек кофе могут позволить на зарплату белорусы и жители стран-соседок
Старшыня Рады БНР выступіла ў парлямэнце Канады. Вiдэафакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Полсекунды Домрачевой потрясли мир»: драматичная победа белоруски в Контиолахти
«Кризис маршруток». Минтранс решил «и рыбку съесть, и на люстре покачаться»
Хижинкова – о клипе «Ленинграда»: «Оскорбились белорусы. Взбунтовались»
Экс-«топлесс» вступилась за клип Шнура, в котором снялся супруг: «Мне стыдно за мой народ! Курицы!»
«Если мы увидим над Москвой ядерные грибы, перед смертью убедимся: «Путин говорил правду»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»
Ну и ну! Целый концерн и два министерства озаботились карманами на школьной форме
Орехъ: «Это в Болгарии агент КГБ – клеймо, а в России – почти орден»
«Папа маму любил, но очень ревновал»
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Прощание с СССР и интернет: что меняет смена поколений
ФК «Крумкачы»: «Нам вынесен смертный приговор»
Растаев: «Московский таракан говорит «предатели», а минский «здраднiкi»
Антигерой недели в Рунете. Депутат Слуцкий как образ российского депутата
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
«Возникает ощущение, что белорусское молоко — это чучело начальника в коридоре японской корпорации»
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Нам билбордов не хватит спрашивать»
Как выглядит дорога, которую ремонтировали к приезду Лукашенко, месяц спустя
Жанчыны, якія звязалі свой лёс з БНР
Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
12.03.2018
Татьяна Гусева
Актриса, избитая на елке: «Омоновцы пройдут проверку на детекторе лжи»

Продолжение скандальной истории с участием минского ОМОНА и девушек, которые пришли в новогоднюю ночь на елку в Чижовке.

Следственный комитет до 1 апреля продлил проверку по заявлению актрисы Светланы Соколовской (по просьбе собеседницы мы не публикуем ее фамилию, а называем сценический псевдоним – прим. авт.) о неправомерных действиях сотрудников милиции. Об этом Светлана рассказала «Салідарнасці».

Светлана Соколовская. Фото из личного архива

Напомним, в ночь на 1 января Светлана Соколовская получила дубинкой по голове и оказалась в больнице с сотрясением мозга. Пострадавшая хочет добиться справедливого наказания для правоохранителя, который ее ударил.

Светлана говорит, что проверку по ее заявлению в СК передали уже пятому следователю.

— Надеюсь, что следователь Козловский доведет дело до конца.

Эксклюзив. Театр аплодировал актрисе, не побоявшейся рассказать, как ее избивал ОМОН

В Следственном комитете пострадавшая минчанка узнала о том, что следователь не подала запрос о том, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения на Чижовка-арене. По истечении срока давности записи уничтожены.

Светлана рассказывает, что была удивлена, когда узнала о том, что фельдшеры «скорой помощи», которые ее забирали с места происшествия без сознания, заявили, что пострадавшая сама зашла в машину и разговаривала с медработниками.

— Фельдшеры утверждают, что это они мне сказали о том, что у меня разбита голова. Согласно их показаниям, я сказала, что руку мне повредили в драке. Это неправда! После удара дубинкой по голове я очнулась в машине «скорой». Как рассказывал мой парень, в автомобиль меня отнесли фельдшеры.  Помню, как пришла в себя в машине, увидела шину на руке и спросила, куда меня везут.

«Скорую» для Светланы вызвал незнакомый человек на елке.

— Следователь  дал мне послушать аудиозаписи телефонного звонка какого-то парня, который звонит в 103 и просит помочь девушке, которую ударили по руке. На записи слышен мой плач.

Спасителя Светланы пока не нашли. Оказалось, что телефон звонившего зарегистрирован на другого человека, который не проживает в Минске.

Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»

После публикации в «Салідарнасці» начальник минской милиции взял под личный контроль разбирательство по поводу конфликта минчанок и сотрудников ОМОНа.

Светлану, ее парня и подруг, которые были вместе на ёлке в Чижовке в новогоднюю ночь, вызывали в ГУВД Мингорисполкома.

По словам Светланы, в рамках служебного расследования ее опрашивал старший инспектор по особым поручениям Байдун А.А..

— Он рассказал, что сотрудники ОМОНа утверждали, что меня не было на елке в Чижовке. Майор заверил, что омоновцы будут проходить обязательную проверку на детекторе лжи. Жду ее результатов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:10)
Главное
Солигорск прощается с погибшими шахтерами
Программист: «Может, государство и достигнет такого уровня сервиса. Но люди не готовы ждать еще 10 лет»
Как в Финляндии почти не осталось бездомных
Многодетная минчанка: «Кто из вас откажется от «трешки» за 15 тысяч долларов?»
Тракторист-оппозиционер рассказал, чем возмущены в глубинке
Романчук: «Производство молочки для Беларуси ― это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY