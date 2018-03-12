Правозащитники не признают политзаключенным осужденного за избиение омоновца в штатском

Святослав Баранович приговорен к 3 годам колонии. Во время прошлогоднего «Марша нетунеядцев» он ударил омоновца в штатском, когда тот бросился на протестующих.

Еще до начала заседания было известно, что Баранович, скорее всего, не будет признан политзаключенным. После оглашения приговора позиция правозащитников не изменилась.

— С учетом особенностей и обстоятельств дела, и показаний самого обвиняемого политзаключенным мы его не признаем, — рассказал «Нашей Ниве» правозащитник центра «Весна» Валентин Стефанович. — Это было насильственное правонарушение — по нашим критериям, в таком случае мы не признаем человека политзаключенным. Также учитываем его позицию и показания в суде: Баранович признал вину в полном объеме и говорил, что знал, что бил милиционера.

Не признают Барановича политическим заключенным и другие белорусские правозащитники. Об этом рассказал Еврорадио руководитель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.