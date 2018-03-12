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12.03.2018
Богдан Орлов, Настоящее время
Как в Финляндии почти не осталось бездомных

В этой стране вы можете считаться бездомным, даже если живете у родственников или друзей.

Еще в конце 80-х годов в Финляндии было более 18 тысяч бездомных, из них почти тысяча — бездомных семей.

Далеко не все жили на улицах: часть находилась в исправительных и медицинских учреждениях и в приютах, часть временно жила у друзей и родственников. Но даже в этих случаях жизнь этих людей была далека от нормальной. В первую очередь – потому, что у них не было возможности обосноваться где-то надолго и «пустить корни».

Чтобы сократить количество бездомных, с 2008 года в Финляндии заработала национальная программа Housing First («Сначала – жильё»). Ее суть проста: любой бездомный может получить от государства недорогое жилье, большую часть которого будет оплачивать государство. Сегодня благодаря этой программе уличных бездомных в стране практически не осталось. А программа получила такие высокие оценки, что ее одобряют и продлевают уже три разных правительства.

«Недорогое» жилье не значит некачественное. Один из комплексов, где бездомный может поселиться, называется «Вейнола», он находится в Эспоо, одном из самых динамично развивающихся городов Финляндии.

Квартирная планировка в «Эспоо»

– Здесь все готово для жизни. Все квартиры примерно одной площади, примерно 35 квадратных метров, – показывает жилье Пилви Коул, директор жилого комплекса. – Полностью оборудованная кухня. Довольно большая ванная комната, она также приспособлена для людей с инвалидностью. Спальня, а еще у каждого есть свой балкон. Есть также подогрев пола. Летом в распоряжении жильцов дома есть лодка, с которой они могут рыбачить.

Обычно такая квартира стоит 480 евро. Но если бездомный получает пособие по безработице, то он заплатит лишь около 100 евро. Остальное покроет госдотация на жилье.

Бывший бездомный Мигель Рохас уже третий год живет в «Вейноле». Когда-то приехал в Финляндию как музыкант. Но, по его словам, вся его жизнь пошла под откос после развода: депрессия, много алкоголя, ночевки то здесь, то там. Однажды он дал себе слово, что выберется из ситуации в которую попал, и пошел к соцработнику.

– Соцработник очень хорошо меня поняла. И после шести месяцев в приюте я получил разрешение переехать сюда, – рассказывает Мигель.

Мигель, бывший бездомный

Сегодня помогает властям Эспоо лучше понять, как помогать нынешним и бывшим бездомным, а также как уберечь человека от попадания на улицу.

Некоммерческая организация Y-Foundation занимается строительством новых домов для бездомных, а также скупкой квартир, в которые заселяют людей, лишившихся жилья. Основное финансирование она получает от государства.

– С 2008 года бездомным людям было предоставлено свыше 3,5 тысяч квартир. Общая стоимость этой национальной программы с 2008 года – примерно 250 млн евро, – говорит глава Y-Foundation Юха Каакинен. – Жилье – это не удобство, это социальное право.

Авторы программы считают, что и обществу, и государству выгодно обеспечивать бездомных постоянным жильем.

 
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