Камерон Диас ушла из кино ради мужа

45-летняя Кэмерон Диас официально пополнила ряды домохозяек. Об этом журналистам сообщила ее близкая подруга Сэльма Блэр.

«Ей больше не нужно сниматься в фильмах. У нее прекрасная жизнь, и я не знаю, что сможет заманить ее обратно в шоу-бизнес. Камерон счастлива, влюблена и хочет использовать свое свободное время по-максимуму», – говорит Блэр.

Последний фильм с участием Камерон Диас – «Энни» – увидел свет в 2014 году, после чего актриса полностью посвятила себя отношениям с Бенджи Мэдденом. Поклонники надеялись, что этот перерыв временный, но, как оказалось, «ангел Чарли» и «очень плохая училка» завязала с актерством.

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