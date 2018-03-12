В поле в Витебском районе нашли мертвым, предположительно, художника-модельера из Шумилино

Художника-модельера из Шумилино Александра Романенко, которого разыскивали как без вести пропавшего, предположительно, нашли мертвым в поле в Витебском районе, сообщает милиция региона.

Фото предоставлено родными Александра Романенко

Труп мужчины нашли 11 марта на поле возле деревни Большие Летцы Витебского района. Рядом с телом был рюкзак с личными вещами Александра Романенко.

— Следователи назначили генетическую и судебно-медицинскую экспертизы, которые установят личность мужчины и причину его смерти, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова. Пока опознание тела невозможно из-за его состояния.

Напомним, 33-летний Александр Романенко, житель Шумилино, находился в розыске полтора месяца. 27 января он приезжал в Витебск, а примерно в 14.45 должен был сесть на поезд домой. Около 15.30 мужчина в последний раз вышел на связь с родными и сообщил им о плохом самочувствии, однако домой так и не вернулся.

Друзья пропавшего создали группу в соцсетях, где координировали поиск.