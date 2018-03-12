Священник раскрыл тайну схождения Благодатного огня

Благодатный огонь, который накануне православной Пасхи «сходит с неба» в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, на самом деле зажигают от масляной лампадки.

Об этом заявил священник Самуил Агоян, который представляет армянскую патриархию в Храме Гроба Господня, пишет Israel Info

Церемония схождения Благодатного огня ежегодно проходит в Храме Гроба Господня в последнюю пятницу перед Пасхой. По поверью, которого придерживаются православные церкви, огонь, не обжигающий руки, сходит с неба в руки греческого патриарха, после чего тот вместе с патриархом армянской церкви раздает его людям, собравшимся у храма.

Священник Самуил Агоян в интервью телеканалу «Хадашот 2» сообщил, что трижды присутствовал при зажигании огня в кувуклии храма — небольшой мраморной часовне с Гробом Господнем. По его словам, чтобы поджечь связки восковых свечей, патриархи используют масляную лампаду, и в этом нет мистики.

— Бог творит чудеса, но не на потеху людям, — заметил он.

Во время интервью священника прервал представитель коптской церкви.

— Остановите камеру, он лжет! — прокричал он.

В ответ Самуил Агоян сообщил, что копты не присутствуют при зажигании огня, однако его оппонент продолжил настаивать, что огонь сходит с неба.

Церемонию схождения Благодатного огня проводят священники Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и Коптской и Сирийской церквей. При этом официально Армянская апостольская церковь опровергает чудесное происхождение огня. Католическая церковь также не признает чудесный характер огня, но до изгнания крестоносцев из Иерусалима в 1187 году принимала участие в церемонии.

В апреле 2017 года священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Александр Дедюхин утверждал, что Благодатный огонь во время Пасхи зажигает от лампады Иерусалимский патриарх. Он отмечал, что из истории известно, что огонь сходил всегда в разное время, однако с 2002 года он сходит с 14:03 до 14:16 — в это же время идет прямой эфир на НТВ, который владеет правами на трансляцию схождения Благодатного огня.