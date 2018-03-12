«Если ты не был идиотом или подлецом, не замечать изнанки той жизни не мог». Умер Олег Табаков

Народный артист СССР скончался на 83 году жизни.

Фото Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Эту информацию подтверждает пресс-служба МХТ им. Чехова.

В ноябре художественный руководитель московского еатра был госпитализирован в 1-ю Градскую больницу в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, это было связано с воспалением легких.

Много лет назад Олег Табаков в интервью «Бульвару Гордона» дал хлесткие характеристики советскому строю:

«Если ты не был идиотом или подлецом, не замечать изнанки той жизни не мог»

«Я был нормальным ребенком. Видел, как под покровом ночи к нашему дому подъезжает машина и увозит людей, как бесследно они исчезают»

Рассказ Олега Табакова о том, почему он с детства вынужден был вести двойную нравственную бухгалтерию, как его спасла смерть Сталина, и чем закончилась любовь с американской миллиардершей, читайте тут