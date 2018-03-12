На сколько в Беларуси выросли цены с начала года

Свежие данные Белстата по инфляции.

Инфляция в Беларуси в феврале составила 0,9%, сообщает Белстат. Больше всего выросли цены в прошлом месяце на платные услуги — на 2,5%. С начала года инфляция составила 1,7%, отмечает FINANCE.TUT.BY.

Продовольственные товары в феврале выросли на 0,6% (с начала года — 1,4), непродовольственные — 0,2% (с начала года — 1%). Платные услуги за 2 месяца этого года подорожали на 3,1%.

Напомним, в январе цены в Беларуси выросли на 0,8%, а в 2017 году инфляция упала до рекордного уровня — 4,6%.

Ранее в марте Александр Лукашенко заявил, что «знает, что стоит за исторически низким уровнем инфляции», но назвал рост цен проблемой № 1.