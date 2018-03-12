Коля Лукашенко отдал приз за «Снежного снайпера» сельской школе

Сертификат на тысячу рублей получила команда из Языльской средней школы Стародорожского района.

После церемонии награждения «Снежного снайпера» младший сын главы государства Николай Лукашенко отдал свою награду за третье место школьникам из Языльской средней школы Стародорожского района.

— После награждения Николай подошел к нашему ученику Кириллу Амельчене и отдал свой сертификат со словами: «Возьмите, это вашей команде». Николай Лукашенко был немногословен, скромно себя вел, и наши дети, деревенские, тоже немногословны, — рассказал TUT.BY директор Языльской средней школы Николай Грузд.

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