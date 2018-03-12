Мнение: «Хоть немного отвадят белорусских хапунов за туалетной бумагой»

С 1 марта в Польше начал действовать закон о запрете торговли по воскресеньям. Как на это отреагировали белорусы?

Первое воскресенье без торговли. Фото Agnieszka Sadowska/ bialystok.wyborcza.pl

«Пустые автостоянки и коридоры в торговых центрах. Воскресенье без торговли стало фактом», — пишет о первом неторговом воскресенье bialystok.wyborcza.pl.

Схожее настроение передает репортаж белорусского портала Onliner.by: «11 марта 2018 года. Белосток пережил первое в этом году неторговое воскресенье. Не только в спальных районах, но и на улицах, а также возле знаменитых торговых центров царила непривычная доселе тишина».

Новые правила будут вступать в силу поэтапно: в 2018-м торговля будет разрешена в два воскресенья ежемесячно (первое и последнее), в 2019 — в одно воскресенье месяца, а в 2020 году торговля по воскресеньям будет полностью запрещена.

Запрет не распространится на автозаправочные станции, вокзалы, аэропорты, аптеки, часть цветочных магазинов, сувенирные лавки и интернет-магазины. Также исключение сделано для частных предпринимателей, которые смогут торговать в воскресенья лично, не привлекая наемный персонал.

Фото pomorska.pl/Piotr Hukalo

Как сообщает Onliner.by, крупные польские торговые сети заранее подготовились к новым правилам. Некоторые из них продлили рабочее время по пятницам и субботам, а сеть Biedronka, например, перевела три магазина в Белостоке в круглосуточный режим работы.

Как белорусы отреагировали на первое «запретное» воскресенье

Из комментариев на форуме Onliner.by:

«Поляки и себе и нам только хуже сделали».

«В воскресенье надо отдыхать, как в Европе».

«Все равно выгодно ездить в Польшу. Там и дешевле, и качественнее».

«Потеряют прибыль: основные продажи суббота, воскресенье. А у нас шоптуры».

«Хоть немного отвадят хапунов белорусских за туалетной бумагой. А то и продохнуть невозможно, когда приезжаешь отдохнуть, как турист».

Когда не стоит ехать на закупы в Польшу

Gazeta Pomorska напоминает, что в 2018 году в Польше будет 39 воскресений с закрытыми магазинами. Вот как выглядит список оставшихся «запретных» дней:

Март

18 марта, воскресенье, запрет торговли.

31 марта, пятница перед Пасхой – сокращенное время торговли до 14.00.

Апрель

1, 8, 15, 22 – запрет торговли.

Май

13, 20 – запрет торговли.

Июнь

10, 17 – запрет торговли.

Июль

8, 15, 22 – запрет торговли.

Август

12, 19 – запрет торговли.

Сентябрь

9, 16, 23 – запрет торговли.

Октябрь

14, 21 – запрет торговли.

Ноябрь

11, 18 – запрет торговли.

Декабрь

9 декабря – запрет торговли.

Здесь можно ознакомиться со списком нерабочих дней в Польше.