Торговля с Китаем болезненно сказывается на внешнеторговом сальдо

В 2017 году объемы экспорта белорусских товаров в Китай сократились почти на 23,3%, импорт вырос на 28,8%. Выше отрицательное сальдо только в торговле с Россией.

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт в Китай в прошлом году составил всего 362,7 млн долларов, а импорт из этой страны вырос до 2,743 млрд долларов. В итоге отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси с Китаем достигло суммы в 2,381 млрд долларов.

Большая отрицательная величина по итогам прошлого года у Беларуси была только в торговле с Россией – «минус» 6, 764 млрд долларов. Экспортно-импортные операции с Россией и Китаем во многом определили общее положение дел во внешней торговле в 2017 году – отрицательное сальдо в 5 млрд долларов.

Смогут ли белорусы дальше кормить россиян и напоить молоком китайцев?

Отметим попадание в топ-10 ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси в 2017 году Турции. Эта страна, резко нарастившая поставки овощей и фруктов в Беларусь, стала источником третьего по величине отрицательного сальдо – 673 млн долларов.

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