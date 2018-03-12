Минчанин, которого судят за четыре удара милиционеру: «Мы могли бы дружить»

Святослав Баранович, которого обвиняют в том, что он весной 2017 года после «Марша нетунеядцев» в Минске ударил милиционера, выступил в суде с последним словом.

— Хочу начать с поздравления всем женщинам, здоровья вам, не унывайте, — начал Баранович. — Меня тут обвиняют, будто я какой-то злостный преступник. Я по реакции, интуитивно ударил, но я не знал, что это был сотрудник милиции. Но я прошу учесть, или хотя бы пометить, Высокий суд, что я был трезвый, контролировал все события, не мог причинить зла сотруднику, который был при исполнении, и то, что я не продолжил избивать человека. И поскольку сам потерпевший не испытывает ко мне ничего, не желает наказания сурового, прошу суд отнестись ко мне мягко, по-человечески. Все же мы все люди, белорусы, и для меня все равны. И сегодня он работает в милиции — но что поделать, у него работа такая.

А то, что я совершил, я ранее говорил, — я согласен, что совершил преступление. Но не думал, что потребуют 4 года лишения свободы, я не ожидал. Думал — максимум 15 суток дадут. Хотел бы принять во внимание, что я каюсь и приношу извинения сотруднику, который потерпел от меня. Мы могли бы с ним дружить — ничего проблематичного в этом не вижу. Я даже мог бы выступать на соревнованиях, приносить пользу. А в тюрьме пользы от меня не будет. Хотелось бы быть на свободе.

В суд Московского района поддержать Барановича пришло много знакомых, друзей, а также Павел Северинец. Баранович в клетке один, на прошлых заседаниях с ним сидел сотрудник конвоя. До начала заседания зал поприветствовал Барановича молчаливыми аплодисментами, а сам обвиняемый несколько раз отжался на кулаках.

Обвинение, напомним, запросило для обвиняемого 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Инцидент произошел 15 марта прошлого года после санкционированного «Марша нетунеядцев» в Минске. Баранович пытался «отбить» у милиционеров в штатском людей, которых задерживали в троллейбусе № 37 на остановке «Площадь Бангалор», среди которых были и анархисты, участвовавшие в акции, и обычные пассажиры. Самого Барановича задержали лишь спустя полгода — 3 октября. С тех пор он находился в СИЗО № 1 Минска.

Во время первого заседания Баранович признал себя виновным. Пострадавший милиционер Артем Павлов заявил в суде, что сейчас претензий к обвиняемому не имеет, в том числе моральных.

В суде объявлен перерыв до 16.00, после чего будет озвучен приговор.