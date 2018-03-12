Уролог рассказал, сколько секса нужно мужчинам

Барановичский врач Александр Воропай поделился, влияет ли пиво на сексуальную активность и есть ли климакс у мужчин.

К чему может привести бесконтрольный прием препаратов для повышения потенции, влияет ли пиво на сексуальную активность и есть ли климакс у мужчин, рассказал Александр Воропай, заведующий урологическим отделением Барановичской городской больницы.

20 лет назад поход к урологу многие мужчины воспринимали как нечто постыдное и о своих проблемах не говорили вслух. Сегодня представители сильной половины охотно идут на контакт с врачом. Думаю, свою роль в этом сыграло обилие информации.

Потерю интереса к партнерше часто списывают на усталость

Пик сексуальной активности у мужчин приходится на 25–35 лет. После этого мужской организм начинает постепенно угасать. Связано это со снижением уровня мужского гормона – тестостерона. Урологи это называют возрастным андрогенным дефицитом. Особенно заметны эти изменения после 40 лет.

Мужчина становится раздражительным, теряет интерес к жизни, партнерше, у него снижается либидо, могут возникать проблемы с эрекцией. Этот период называют мужским климаксом, или андропаузой. Им страдают около 40% мужчин в возрасте 40–60 лет. Причем симптоматика андропаузы проявляется раньше и сильнее у тех, кто ведет сидячий образ жизни, страдает хроническими заболеваниями, ожирением и постоянно испытывает стресс. Усугубляет процесс и чрезмерное употребление пива, в котором содержится большое количество женских гормонов (фитоэстрогенов).

Зачастую снижение либидо, потерю интереса к партнерше мужчины списывают на стресс и усталость и не обращаются к врачам. А зря. Это могут быть первые симптомы заболеваний предстательной железы. Чем раньше начать лечение, тем выше вероятность добиться положительных результатов. В силах медиков отсрочить андропаузу и облегчить ее симптомы. Лечение, как правило, заключается в приеме гормональных препаратов. Но бывает, что прием медикаментов не требуется – достаточно сбросить лишний вес или скорректировать питание.

Проблема – в голове

Одна из частых проблем, с которой обращаются мужчины, – эректильная дисфункция (импотенция). Причем возникать она может в любом возрасте. В моей практике был 20-летний парень, который жаловался на проблемы с «мужской силой».

По физиологическим причинам проблемы с эрекцией возникают довольно редко – практически у 90% мужчин дисфункция носит психогенный характер. Даже для абсолютно здорового мужчины нет гарантий 100% успеха в таком сложном процессе, как половой акт: одна или даже несколько «осечек» могут случиться с каждым. В таких случаях для мужчины важна поддержка женщины. Ведь неуверенность в своих силах может только усугубить ситуацию. Человек в возрасте, столкнувшись с нарушениями эрекции, может поставить на себе крест как на мужчине.

Некоторые в таких ситуациях прибегают к помощи препаратов, улучшающих эрекцию, не подозревая, что передозировка может привести к тяжелым последствиям. Когда появилась «Виагра», к нам попадали пациенты с приопизмом (длительная, болезненная эрекция, от 6 часов и более). Одним везло – состояние нормализовалось само по себе, другим помогало только оперативное вмешательство. Были и такие, кто вводил в половой член папаверин. Результат подобных экспериментов – пожизненная эректильная дисфункция.

Для кого-то и два раза в неделю – много

Сегодня принято считать, что, чем больше секса в жизни мужчины, тем лучше. На самом деле все индивидуально. Для кого-то нормой может быть секс три раза в день, а для кого-то и два раза в неделю – много. Главное, чтобы половая жизнь была регулярной.

Вопрос об индивидуальности касается и длительности полового акта. Насмотревшись фильмов, мужчины полагают, что «чем дольше, тем лучше». Медики считают нормой половой акт, который длится 3 минуты 28 секунд. Более того, замедленная эякуляция (семяизвержение не наступает в течение часа) – это заболевание, требующее лечения.

Следует избегать беспорядочных половых связей и сексуального воздержания. В первом случае есть риск получить инфекцию. Длительное воздержание ведет к застойным явлениям в предстательной железе и риску развития воспалительных процессов.

Здоровый мужчина – не гора мышц

О здоровье будущего мужчины нужно заботиться с самого рождения. Некоторые заболевания, не замеченные в детском возрасте, могут привести к серьезным проблемам, вплоть до бесплодия. Тем, кто желает как можно дольше сохранять «мужскую силу», я советую отказаться от вредных привычек, уделить внимание питанию и оторваться от дивана и мониторов компьютеров.

Займитесь спортом. Доказано, что физические нагрузки улучшают выработку тестостерона и улучшают кровообращение в органах малого таза. Избегайте стрессов. Если началась депрессия, снизилось желание – сдайте анализ крови на все виды тестостерона. Возможно, потребуется андрогенная поддержка. Оставайтесь сексуально активным. В зрелом возрасте сексуальная жизнь напрямую связана с физическим здоровьем мужчины. И помните, здоровый мужчина – это не гора мышц, а человек, который заботится о своем здоровье.