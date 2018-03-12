Лукашенко почувствовал «пульс» российских выборов

В понедельник глава Беларуси встретился с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

— Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию. И в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами. Думаю, что формат Союзного государства для этого подходит. Поэтому нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, и поговорить о том, когда примерно мы сможем провести ВГС, — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

И продолжил, что «у нас в Беларуси все сходятся во мнении, что если получится у вновь избранного президента России посетить Беларусь и одновременно провести заседание Высшего госсовета, было бы неплохо. Поэтому и эту тему нам надо с вами обсудить, ну а потом предложим новому президенту провести такую встречу в Минске, и провести ее в рамках заседания ВГС. Есть что обсудить».

Лукашенко отметил, что в России в условиях президентской избирательной кампании активизируются не только разного рода элиты, заинтересованные люди, но и общество в целом:

— В Беларуси также мы наблюдаем и чувствуем этот пульс. И все это не может не сказываться и на Беларуси. Но, к нашей радости, к лучшему. Потому что не только активизируется общество в преддверии президентских выборов, но и экономика. А поскольку теснейшим образом наши экономики связаны, сопряжение высокое, естественно, это в плюс и для Беларуси. Главное этот темп и после выборов поддержать. Думаю, сможем.