Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук

Одна из самых известных фотомоделей Британии в эти дни отдыхает со своим бойфрендом и подружками в Таиланде.

Пышногрудая телезвезда по-прежнему разит своими формами наповал. «Солнца и моря» в ленте ради, «Салiдарнасць» не смогла пройти мимо свежих фотографий Келли. На них Брук, кстати, запечатлена с британской светской львицей Хофит Голан и экс-участницей скандального российского шоу «Дом-2» Викторией Боней.

Обратили внимание, что накануне президентских выборов в России, которые состоятся 18 марта, последняя предпочла розовый купальник с изображением Владимира Путина.

Отметим, что Келли Брук неоднократно входила во всяческие рейтинги «самых сексуальных женщин мира». В общем, и на этот раз ее надо видеть!

Эротический календарь Келли Брук-2017