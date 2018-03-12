Туман и дождь, по юго-западу потеплеет до +14°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

13 марта ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории осадки, в основном дождь. Местами слабый туман, на дорогах гололедица.

Ветер южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..+6°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С, по юго-западу до +9..+14°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

14 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром, преимущественно по юго-восточной половине, днем местами осадки — дождь, по востоку с мокрым снегом. В отдельных районах туман, ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер южной четверти умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу +10..+11°С.

15 марта ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами, преимущественно по южной половине страны, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по югу до +5°С, максимальная днем 0..+7°С.