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Экономика
12.03.2018
Романчук: «Производство молочки для Беларуси, это как прошутто в Италии или шампанское во Франции»

15 марта Россельхознадзор может, наконец, реализовать свою угрозу и с третьей попытки ввести ограничения на поставки с территории Беларуси молочного сырья.

Известный экономист отмечает, что самое время «обращать нам и белорусским властям на молочный конфликт, который, на самом деле, касается далеко не только молока».

― Если действия Россельхознадзора и Минсельхозпрода России ― это ложь и провокация, то белорусские правительство, ассоциация производителей молочной продукции просто обязаны подать в суд и потребовать возмещения морального и материального вреда, пишет Ярослав Романчук у себя в Facebook. ― Если же то, что находит Россельхознадзор в белорусской молочной и мясной продукции правда (даже субстанции, вредные для детей!), то встает еще более острый вопрос: «А чем кормят отечественные производители нас, потребителей? Как работает система контроля за качеством молочной и мясной продукции на внутреннем рынке, если Россельхознадзор находит у наших производителей такие, что опасно взрослым и детям?»

Экономист через Совет по развитию предпринимательства, куда он входит, поставил на повестку дня Совмина «этот критически важный вопрос»: «О защите добросовестного национального производителя молочной продукции».

― Производство молочных товаров является для Беларуси тем, чем для Швейцарии производство часов, для Италии ― прошутто или для Франции ― шампанского. Бренд «Сделано в Беларуси» на молочной продукции ― это далеко не только информация для потребителя о стране производстве товара. Это показатель качества производства и добросовестности производителя. Формирование доброго имени производителей молочной продукции ― это долгосрочный национальный проект, в котором участвует бизнес, государство и общество, ― пишет Романчук, отмечая, что в последние годы, особенно в начале 2018-го, заметно участились недружественные, конфронтационные действия официальных органов Российской Федерации против производителей молочной продукции Беларуси.

В первую очередь, речь идет о Россельхознадзоре, федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору России. Экономист подчеркивает, что буквально за последние недели на сайте Россельхознадзора была опубликована целая серия информационных материалов, которые разрушают репутацию, доброе имя и бренд Беларуси, как производителя молочной продукции.

― Перед нами скандальное поведение партнера Беларуси по ЕАЭС, которое даже без введения ограничений и эмбарго наносит большой ущерб репутации и бренду Республики Беларусь, нашим добросовестным производителям молочной продукции, ― уточняет Ярослав Ромачнук. ― Информационная кампания дискредитирует доброе имя белорусских производителей в глазах российских потребителей, создает дополнительные препятствия для продвижения и продажи наших товаров в других странах. В подтверждение своей позиции российская сторона называет десятки, сотни фактов, в том числе названия компаний.

Позиция же белорусского правительства, считает эксперт, вызывает недоумение и возмущение: «Если претензии российской стороны необоснованы, то необходимо прекратить их в правовом, судебном порядке. Если есть основания отдельные товарные партии белорусской молочной продукции или отдельных производителей считать вредными и небезопасными для потребителей, то существует ли угроза их поступления на внутренний рынок?»

Романчук подытоживает, что данная проблема требует незамедлительных действий со стороны правительства. И поясняет почему:

Исходя из необходимости защиты коммерческих интересов добросовестных отечественных производителей;

Считая необходимым создание качественной национальной системы поддержки и защиты репутации, бренда Республики Беларусь, ключевых секторов национальной экономики;

Настаивая на реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономического союза;

Считая необходимым создание независимой наднациональной системы оценки качества товаров в ЕАЭС, а также независимой системы разрешения споров и конфликтов;

Настаивая на режиме диалога и полноценных консультаций для разрешения всех спорных вопросов и противоречий с торговыми партнёрами.

И предлагает следующее:

1) оценить Комитету госконтроля, Минюсту, Генпрокуратуре Беларуси действия и решения Россельхознадзора на предмет нанесения национальным производителям и Беларуси материального и нематериального ущерба.

2) Совету Министров проанализировать практику реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках Союзного государства Беларуси и России, а также ЕАЭС, оценить издержки РБ от торговых барьеров и ограничений нетарифного характера.

3) Рекомендовать Совету Министров поставить вопрос в повестку дня высшего органа ЕАЭС о безусловном признании сертификатов качества и других сопроводительных документов, выданных уполномоченными государственными органами стран-участниц ЕАЭС на территории всего Таможенного союза, создании независимой наднациональной системы контроля качестве товаров.

4) Оценить действия Минсельхозпрода, Совета Министров, органов контроля за качеством товаров на внутреннем рынке Беларуси по выполнению требований сертификации, обеспечению законности и правильности выдачи сертификатов качества и происхождения для тех субъектов предпринимательской деятельности, к которым официально предъявили претензии Россельхознадзор.

5) Создать межведомственную, белорусско-российскую комиссию с участием органов сертификации обеих стран, объединений производителей молочной продукции, Совета по развитию предпринимательства (Беларусь) и представителя Уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей с целью мониторинга ситуации на рынке молочной продукции и реализации принципа свободы перемещения товаров.

 
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