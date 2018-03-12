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Комментарии
12.03.2018
Почему современные «острые козырьки» не будут драться с Путиным

Матвей Ганапольский – о том, что президент России в последние дни «прекрасен».

― «А может быть ворона, а может быть собака» — а может быть в выборы американские вмешались украинцы, татары или евреи. Путин в последние дни прекрасен: вы нас в чем-то подозреваете? Принесите доказательства, положите на стол, мы их рассмотрим в установленные сроки, — это то, что он говорит, ― комментирует повестку дня на Эхе Москвы российский обозреватель. ― Есть то, что он не говорит, к примеру: что бы вы ни принесли, это для нас не доказательство. Мы даже допросить возможных подозреваемых не дадим, а сделаем их вам в пику депутатами Госдумы с машинами, помощниками, как лугового, которого подозревают в убийстве Литвиненко. Можно так? Элементарно: можно сквозь улыбку все это заявлять.

Но потом появляются проблемы. Я вот всякие русские фильмы про крутых пацанов видел. У которых все по понятиям. Но видел и западные фильмы типа «Острые козырьки» — про их пацанов, у которых тоже все по понятиям.

Думаю, что англо-американо-европейские пацаны круче. Они, эти пацаны, не будут с Путиным драться, их крутизна сейчас, в 21 веке, уже не острые козырьки, а высокие технологии, огромные инвестиционные деньги, фантастическая медицина и все прочее, чего в России нет, но так хочется.

Так вот Путин, любящий говорить про асимметричный ответ, забывает, что те пацаны посмотрят доказательства про всякие отравления в Лондоне, про вмешательство в выборы, и, получив смех в ответ от России и назначение главных подозреваемых членами всяких Госдум – так вот эти пацаны они там у себя решат, что Россия виновата. Ну и пойдут всякие санкции-шманции и прочие крутые неприятности для Москвы.

Путин, конечно, контролирует свою улицу под названием Россия, как и Ким Чен Ын свое болото счастья и процветания, но как только наружу нос выставишь, тут-то и выясняется, что ты никто, что самый острый козырек не у тебя. Да, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.

 
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