35-летний Игорь Борисов возглавил Белорусскую социал-демократическую партию

Нового председателя избрали на очередном съезде партии 11 марта.

Игорь Борисов, фото со страницы в Фейсбуке

11 марта на 18-м съезде Белорусской социал-демократической партии (Громада) был избран новый председатель. Им стал 35-летний могилевчанин Игорь Борисов. До этого пост председателя с 2012-го занимала Ирина Вешторд из Сморгони. Борисов до избрания руководителем партии был замом председателя.

Игорь Борисов родился 24 мая 1982-го в Могилеве.

Окончил Белорусско-Российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера-электрика и политолога. Магистр политических наук.

Работает менеджером в частной фирме.

В БСДП вступил в 2001-м. Член независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности и ОО «Белорусский ассоциация журналистов».

Женат, имеет две дочери.