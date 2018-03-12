Российский бизнесмен с пистолетом остановил матч чемпионата Греции

Бизнесмен Иван Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции по футболу между ПАОК (Салоники) и АЕК (Афины).

На поясе у предпринимателя висела кобура с пистолетом.

58-летний россиянин Иван Саввиди является основателем и владельцем ростовской «Группы Агроком». В 2012году он купил контрольный пакет акций ПАОК.

Скандал разгорелся из-за судейства, сообщает Eurosport. После того, как арбитр Георгиос Коминис не засчитал гол ПАОК из-за офсайда, владелец клуба решил поговорить с рефери.

El presidente del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88 😱😱😱pic.twitter.com/lEt98m0aOm — Nuevo Foro MDM (@nuevoforomdm) 11 марта 2018 г.

«Ваша карьера судьи закончилась», – заявил Саввиди Коминису. После этого арбитр, а также футболисты AEK покинули поле.

На этом странности не закончились. Как пишет портал Goal, спустя два часа после окончания матча стало известно о том, что рефери после консультаций по поводу спорного эпизода с оффсайдом все же решил засчитать забитый ПАОК гол. Однако футболисты афинского клуба отказались доигрывать матч из соображений безопасности.​