Многодетная минчанка: «Кто из вас откажется от «трешки» за 15 тысяч долларов?»

Маргарита (имя изменено) не планировала быть многодетной матерью, но совершенно не жалеет о трёх детях и 9 годах декрета.

Тем более что повезло ей не только с детьми: всего за $ 15 тысяч героиня построила «трешку» в столичном микрорайоне Сухарево и уже заработала на ней «чистыми» $ 24 тысячи. К «хейтерам» из сети Маргарита относится философски, потому что знает: ни один из них не отказался бы.

— Когда читаешь комментарии и видишь, как у нас в Беларуси ненавидят льготников, просто удивляешься. Кажется, дай этим ненавистникам «калаш» в руки — они нас, многодетных матерей и отцов, семьи, которые по 20 лет ждали своей очереди построить недорогую квартиру, просто к стенке поставят. И только потому, что сами не попали в эту программу. Но если бы они туда попали, то разве пренебрегли бы такой возможностью?

Если среди вас найдется доблестный герой, который мог построить фактически бесплатную квартиру и решил от нее отказаться — пусть первый бросит в меня камень. А с остальных «хейтеров» я читаю и смеюсь. Ребята, да вы же просто не попали в этот поезд! И поэтому готовы разорвать меня на части — ту, которой больше повезло.

Я скрываю свою личность не потому, что мне стыдно. Знаете, при такой ненависти к льготникам могут быть нехорошие последствия даже для моих детей.

До декрета я работала, работаю сейчас и так же, как и вы, плачу налоги. Мой муж платит налоги. Мои дети будут платить налоги. По сути, мы просто вернули наши налоги себе.

С чего началась эта история? Постановление Совмина о поддержке многодетных семей № 831 было подписано в 2004 году. Мой ребенок родился в начале 2005-го. Я родила его не ради квартиры и вообще не интересовалась никакими указами: родился и родился. К тому времени у нас с мужем была в собственности трехкомнатная квартира и двое детей. Когда замаячил третий, я переживала, потянем ли. Думала, придется тяжело.

Но потом узнала об этой возможности. Мы быстро собрали все документы и стали на очередь в исполком. Нам сразу предоставили выбор строящихся квартир. Думали, что по льготной цене государство даст построить только недостающие метры (нас было пятеро, и не хватало 37 кв. м), остальное придется платить по рынку. А оказалось, что можно взять всю квартиру по льготной цене. И мы взяли самую большую квартиру из тех, что нам предложили — 80 кв. м общей площади. На момент строительства метр в ней стоил $ 290 при средней цене по рынку — $ 1200 за «квадрат».

Мы даже думали: может, отказаться и подождать «четырешку»? Но я сказала мужу: «Не нужно играть в азартные игры с государством — себе дороже будет. Халява очень скоро закончится. Поэтому бери сейчас то, что есть». Я ведь знаю, что такое политика и что «бесплатные квартиры» раздаются не для рождаемости, а для популизма. Не верила в эту внезапную государственную щедрость и оказалась права.

Халява продлилась ровно 3 месяца. С апреля 2006 года льготные цены выросли почти вдвое, а потом и еще повысились. Те, кто строился позже — и заплатили дороже, и ждали черт знает сколько. А сейчас очередь нуждающихся вообще не движется.

Итак, мы взяли «трешку» в Сухарево общей площадью 80 кв. м с хорошей планировкой, с эркером в гостиной, с большой кухней (11 кв. м) и кладовкой. С 4 января 2006 года мы заключили договор на строительство квартиры в доме, который уже достиг 4-го этажа. Вся квартира обошлась бы нам чуть больше, чем в 23 тысячи, $ 12,5 тысячи из них нам нужно было выплатить до апреля — это деньги за те метры, в которых мы не нуждались. На остальные распространялся льготный кредит.

Мы заплатили эти $ 12,5 тыс. достаточно легко — мой муж хорошо зарабатывал — и 25 декабря 2006 года получили заветные ключи. Потом нам еще произвели пересчет, и оказалось, что метр стоил $ 283, а не $ 290. И это — в новостройке с чистовой отделкой! А на оставшуюся сумму (22 млн старыми) нам оформили льготный кредит на 40 лет с ежемесячным платежом — 41 тысячи неденоминированных рублей (4 рубля на современные деньги). Вот кто из людей, которые будут меня гнобить, отказался бы от такой халявы? Уверена, что никто!

Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

25 декабря 2006 года мы вошли в новую «трешку» в Сухарево как хозяева. У меня все дети были несовершеннолетние, старший ходил в школу, младший был на грудном вскармливании, желания переезжать у меня не было никакого, тем более что я и так жила в «трешке». Да, в Сухарево квартира больше и лучше. Но что такое переезд для многодетной семьи? Бросать школы, сады, кружки, секции, участкового врача и искать всё это в новом районе почти без инфраструктуры?

Рассматривали вариант продать обе «трешки» и купить большую «четырешку» в хорошем районе с ремонтом и мебелью. Но на льготной квартире у меня числился кредит. Продать ее можно было только через 5 лет после его погашения. И в моем случае без вариантов.

В общем, новую квартиру мы решили сдавать. Завезли туда старую мебель, стиральную машину, а себе купили все новое. С тех пор прошло 11 лет, и там всегда были квартиранты. Потому что я человек не жадный, сдаю ее по среднестатистический цене — $ 300−380 в зависимости от рынка. Для меня главное — получить арендатора, который будет долго жить, исправно платить и держаться за этот вариант.

Это стало особенно важно, когда ввели запрет на сдачу квартир, построенных с привлечением льготных кредитов. Мы были вынуждены просить квартирантов, чтобы они никому не открывали двери и не реагировали на «чужие» звонки в домофон. Да, немножко нарушали закон. Но недолго.

Благодаря инфляции за 8 лет от 22 млн неденоминированных рублей осталось не больше $ 1000. Мы выплатили эту тысячу и сдавали уже спокойно. Ну пусть еще $ 1000 мы заплатили за 8 лет ежемесячными налогами. Итого на квартиру мы потратили 15 тысяч долларов. А за 11 лет сдачи в аренду мы получили не меньше 40 тысяч долларов. И при этом у нас «трешка» в Сухарево уже в частной собственности.

Как я собираюсь распорядиться этой квартирой в будущем? Решить жилищный вопрос своим детям.

Я знаю семью, в которой третьего ребенка родили ради квартиры. Считаю и это совершенно нормальным. Вот смотрите: он — милиционер, она — продавщица, жили в общежитии с двумя детьми. И понимали, что единственная возможность решить жилищный вопрос — родить третьего. Или до конца жизни куковать вчетвером в общаге? Тем двоим детям разве лучше от этого было бы? Поверьте, третий ребенок так же любим, как и первые двое. Да, тяжеловато содержать семью из 5 человек на зарплату простого участкового. Но они крутятся.

Самая большая статья расходов на детей в моей семье — это образование. Оно у нас только условно бесплатное. Школа тянет из родителей очень много денег: форма, питание, «добровольные» взносы. Но школы недостаточно. Когда мой ребенок говорит мне, что хочет пойти на курсы, в кружок или спортивную секцию, мы платим $ 150 в месяц, потому что знаем, что это нужно. Мы хотим открыть для них много дверей. А уж как они их используют, решение за ними. Так что дети из многодетных семей ничем не обделены.

Просто в менее обеспеченных семьях родители по 10 лет ходят в одном и том же, отказывают себе во всём, чтобы детей поднять. А вы для них квартиру пожалели.

При этом я сомневаюсь, что эта программа реально повысила рождаемость в стране. Если и был эффект, то краткосрочный. Стимулировать рождаемость нужно уровнем жизни, социальной и «моральной» защищённостью матерей и отцов. Чтобы в случае развода чаще женщина не оставалась одна с четырьмя детьми на руках и не судилась всю жизнь с бывшим мужем за алименты.

Но мешать людей с грязью за то, что они воспользовались возможностью, которой воспользовался бы каждый на их месте — это ханжество и глупость. Вы просто не смогли родить: может, денег на троих детей не хватало, может — здоровья, может, не от кого было. У каждого своя история. А я все смогла и сумела! Так что, как говорится, каждому по способностям.