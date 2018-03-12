После чего исчез главный украинский футболист 30-х годов, которому прощали запои

Это последняя (тюремная) фотография Валентина Прокофьева.

Левый крайний форвард сборной Одессы, своей игрой он привлек внимание братьев Старостиных, которые пригласили его в будущий «Спартак» — московский «Пищевик». Несколько лет спустя Прокофьев вернулся в Украину — играть за киевское «Динамо», напоминает Эхо Москвы.

Сильно пьющий, бывший одесский грузчик, Прокофьев играл так хорошо, что ему «прощали» и запои, и страсть к публичным эффектам, которыми он славился еще с одесских времен. Его прилюдно объявляли «утонувшим» друзья за несколько минут до его прихода, он отказывался играть в плохом настроении. На первых международных матчах сборной Москвы в Турции за Прокофьевым приглядывали больше всех — боялись, что сбежит.

В 1937-м он был арестован: в пивной требовал от собутыльника «пить за здоровье Гитлера». Через два года при невыясненных обстоятельствах Прокофьев умер в лагере.

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