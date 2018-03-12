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Экономика
12.03.2018
Суриков признал периодические перегибы в действиях Россельхознадзора

Посол РФ в Беларуси признался, что, работая в Минске, отдает предпочтение белорусской молочной продукции.

Об этом он рассказал в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По словам Александра Сурикова, главная задача и российских, и белорусских ветеринарных контрольных ведомств — не допустить, чтобы продукты питания, которые поступают на рынок, могли нанести вред здоровью граждан, отмечает TUT.BY.

— Бывают перегибы, честно скажу. Чем они диктуются, иногда тоже понятно. Но чтобы эти искорки не разгорались в костерки и политические рассуждения, а вовремя были погашены, необходимы совместные консультации российских и белорусских служб и нахождение консенсуса, — метафорично выразился дипломат.

В Минске посол покупает преимущественно белорусскую молочку:

— Здесь есть российская продукция. Но мне она не очень нравится. Беларусь с 1 января запретила сырные продукты, когда в сыры добавляются растительные масла. Россия — пока нет. То есть здесь качество больше гарантированно: сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр. А в России — не всегда.

У Россельхознадзора другая позиция. Ведомство собиралось с 26 февраля ограничить импорт белорусской «молочки» для перерабатывающей промышленности РФ из-за претензий к безопасности сырья. Правда, сроки уже дважды переносил. Новая дата — 15 марта.

В воскресенье по теме высказался и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

— Когда мы говорим о белорусском молоке и сегодняшних наших спорах с нашими коллегами, мы, хочу сказать, ведем себя достаточно бесцеремонно по отношению к нашим коллегам, если мы видим, что продукция или фальсифицирована, или к нам приходит через «серый импорт», или через контрабанду через третьи страны — Украину, Польшу, прибалтийские страны, — сказал он, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, сообщает РИА Новости.

Он назвал такие действия недопустимыми:

— Это разрушает наш рынок, делает невозможным производство молочных продуктов из нормального, качественного молока.

В результате, отметил министр, на рынке наблюдается недобросовестная конкуренция:

— Понятно, что нас просто выбивают. Мы видим, и есть случаи — не один, а десятки, если не больше, — когда наши российские молочные предприятия, фабрики делают молочные изделия, тот же сыр, сливочное масло из сухого молока, белорусского, которое дешевле.

Конечно, эти вопросы вызывают много споров, и, безусловно, мы от этого страдаем. Наши решительные меры в отношении наших коллег из союзного государства, безусловно, будут продолжаться. Мы — за чистоту (продукции), мы — за справедливость, мы — за прослеживаемость от поля до прилавка.

Он напомнил, что с 1 июля в России будет запущено оформление электронных ветеринарных сертификатов, что поможет, в том числе, отслеживать движение партий белорусской продукции:

— Конечно, мы во многом очистим этот рынок. Поэтому, когда вам рассказывают, что станет дороже, пугают вас, и почему такой интерес к этому, чтобы у нас в стране это не состоялось — чтобы больше было мусора в стране, чтобы больше было возможностей для махинаций, спекуляций. Тем самым это, прежде всего, больно бьёт по добропорядочным производителям. Это недопустимо.

 
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