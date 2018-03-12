Экс-завхоз посольства: «Что за коньяк и кто такой Босснер, я не знаю, но сделал вид, что впечатлен»

Участники операции с кокаином из Аргентины дали показания.

С обвиняемым в контрабанде кокаина из Латинской Америки Андреем Ковальчуком поддерживал отношения секретарь посольства в Аргентине Олег Воробьев, следует из материалов дела. Поставка груза в Россию произошла с третьей попытки.

Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, отвечающий за безопасность диппредставительства, в течение двух лет созванивался и встречался с бизнесменом Андреем Ковальчуком, которого следователи считают организатором поставки почти 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию. Именно Воробьева, как следует из материалов уголовного дела о контрабанде наркотиков, с которыми ознакомился корреспондент РБК, первым насторожили чемоданы Ковальчука в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть.

Олег Воробьев на вопросы РБК отвечать не стал.

По данным следствия, чемоданы с кокаином должны были вылететь в Москву еще в декабре 2016 года — военным бортом из Монтевидео, вместе с вещами российского посла Виктора Коронелли. Однако незадолго до рейса дипломаты и полиция двух стран узнали о содержимом груза и помешали его отправке. Шанс послать наркотик в Россию уже под контролем спецслужб представился через год, когда в Аргентину прилетел следующий российский спецборт. За это время ФСБ и дипломаты сорвали как минимум одну попытку Ковальчука вывезти чемоданы самостоятельно.

При этом, согласно материалам дела, Ковальчук передавал посылки в Россию через сотрудников посольства с 2012 года, и минимум один раз при этом использовался военно-транспортный самолет.

Об обнаружении 389 кг кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министр безопасности Аргентины Патриция Буллрич. После контролируемой поставки наркотика в Москву были арестованы шесть человек — три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке» (MORAL) ​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине (в материалах российского уголовного дела они не упоминаются) и Андрей Ковальчук в Германии.

Встреча в посольстве

Воробьев, проходящий по «кокаиновому делу» свидетелем, работает в посольстве России в Аргентине с конца 2015 года. В его обязанности входит, помимо прочего, «обеспечение безопасности посольства и его сотрудников», рассказал он на допросе полковнику МВД Александру Забродину — руководителю российской следственной группы по этому делу.

Впервые Воробьев встретил Ковальчука в феврале 2016 года, когда в Буэнос-Айрес прилетел замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Полицейские России и Аргентины сыграли в футбол, а в российском посольстве устроили прием, куда был приглашен и Ковальчук. Завхоз посольства Али Абянов представил его Воробьеву как сотрудника департамента безопасности МИД России (официальный представитель министерства Мария Захарова опровергала, что Ковальчук был работником ведомства).

В беседе на приеме новый знакомый называл имена действующих сотрудников министерства, которых Воробьев знал. Кроме того, Ковальчук передал дипломату привет от его предшественника, который покинул должность первого секретаря посольства в 2015 году. «Во время приема мы обменялись номерами телефонов, после чего Ковальчук несколько раз звонил мне, и мы разговаривали на бытовые темы», — рассказал дипломат на допросе.

Ковальчук после этого посещал Аргентину еще как минимум трижды: весной 2016 года, в октябре и ноябре 2017 года. Каждый раз он находил время увидеться с Воробьевым и поговорить с ним «на общие темы». Ни о каких принадлежащих Ковальчуку вещах, оставленных на хранение в посольстве, на этих встречах речь не шла, утверждает Воробьев.

Когда в декабре 2016 года сотрудники посольства и полицейские выяснили, что в чемоданах Ковальчука находится кокаин, характер их общения не изменился. Но, как уточнил дипломат в показаниях, свои разговоры с Ковальчуком он стал записывать.

Здание посольстве России в Буэнос-Айресе (Фото: Martin Acosta / Reuters)

Ранее аргентинские СМИ упоминали российское официальное лицо, обозначенное как «господин О», в связи с прослушкой телефонных переговоров Ковальчука. «У меня есть двенадцать коробок с коньяком и две большие коробки сигар. Мне нужен пикап или микроавтобус», — заявил Ковальчук «господину О» в октябре 2017 года во время своего очередного визита в Буэнос-Айрес.

«У меня их нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, но у меня могут быть проблемы», — отвечал «господин О».

О своем знакомстве с Олегом Воробьевым Ковальчук упоминал в интервью «Коммерсанту» незадолго до своего задержания: «Мы с ним выпили как раз после динамовского матча, вроде подружились даже».

Сотрудники посольства считали Ковальчука высокопоставленным силовиком, «куратором» дипломатов по линии спецслужб, рассказывал РБК адвокат бывшего завхоза посольства Абянова Александр Костанянц. Ковальчук «представлялся сотрудником различных министерств и ведомств для прохода на территории с особым пропускным режимом и дальнейшего установления контакта с интересующими его лицами», пояснял на допросе один из оперативников Главного управления наркоконтроля МВД, который в декабре 2016 года летал в Буэнос-Айрес осматривать чемоданы. Аргентинская пресса называла Ковальчука бизнесменом, сам он в беседе с «Коммерсантом» говорить о своей работе отказывался.

Кокаин у бюста Ильича

Чемоданы с кокаином в июле 2016 года принес в школу бывший завхоз Али Абянов, говорится в материалах дела. Рабочий по фамилии Дронов упаковал их как дипломатическую почту, и следующие полтора года они хранились в помещении под лестницей, накрытые черной тканью, под грудой хлама — списанных парт и стульев, сломанных компьютеров и принтеров, рядом с бюстом Ленина, рассказал следствию действующий завхоз посольства Игорь Рогов.

Чемоданы в подсобке Абянов показал Рогову, передавая ему дела незадолго до завершения своей многолетней командировки в августе 2016 года. Отвечая на вопрос Рогова о содержимом чемоданов, Абянов предположил, что там вино — мол, в Аргентине оно хорошее и его часто увозят в качестве подарков.

«По его словам, Ковальчук должен был приехать и забрать эти вещи. Ковальчука я тогда не знал и спросил у Абянова, кто это такой. Абянов ответил мне, что Ковальчук — это человек «из центра», то есть из МИД России. Абянов о Ковальчуке очень хорошо отзывался», — рассказал Рогов.

С его слов, Абянов упоминал широкие связи Ковальчука и некие поручения, которые он выполнял по просьбе этого человека, но суть их не раскрыл.

Осенью 2016 года Рогову позвонил человек, представившийся Ковальчуком, и справился о вещах. Абянов, к тому времени уехавший в Москву, посоветовал Рогову отправить груз российским военным бортом, который в начале декабря 2016 года прибывал в аэропорт столицы Уругвая — Монтевидео.

«Я, выполняя просьбу Абянова, какое-то время обращался к сотрудникам посольства, в том числе к военному атташе, чтобы выяснить, возможно ли отправить вещи спецбортом, но безрезультатно. Я спрашивал о Ковальчуке у посла Коронелли, он сказал мне, что однажды встречался с ним по просьбе Абянова; Ковальчук в разговоре называл имена разных известных людей, якобы ему знакомых, но кто такой Ковальчук на самом деле, посол не знает и ничего не знает о вещах Ковальчука», — рассказал Рогов следователю МВД.

Тогда Рогов обратился к первому секретарю посольства Воробьеву. Услышав о чемоданах, Воробьев решил их на всякий случай проверить — его опасения были связаны с тем, что предыдущий завхоз Абянов зарекомендовал себя «с отрицательной стороны», уточнил Воробьев в своих показаниях. Мужчины отправились в подсобку, убрали списанную мебель, разорвали упаковку одного из чемоданов — слои полиэтиленовой ленты и скотча. Внутри оказались «прямоугольные плотные упаковки-брикеты», попарно смотанные изолентой.

Один из брикетов Воробьев вскрыл и обнаружил спрессованный белый порошок. О находке Воробьев доложил послу Коронелли.

Кофе, перец и кокаин

Как следует из материалов дела, 8 декабря 2016 года в Буэнос-Айрес прилетели из Москвы несколько оперативников МВД и специалистов из Института криминалистики ФСБ. В присутствии Рогова и еще одного сотрудника посольства, Максима Конова, они осмотрели и вскрыли чемоданы, найдя внутри помимо брикетов открытые пачки кофе, специй (орегано, черного и белого перца), компакт-диски, коробки стирального порошка и туалетную отдушку. Во всех 360 брикетах, как показала аппаратура, оказался кокаин концентрацией от 70 до 89%, следует из акта осмотра.

После осмотра российскими экспертами чемоданы по судебному решению изъяли сотрудники Национальной жандармерии Аргентины; их оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку. Подсобку привели в первоначальный вид. Замок на ее двери был заменен; единственный ключ забрал себе Воробьев. У помещения установили камеру наблюдения, а в школе организовали круглосуточное дежурство.

Абянов, покинувший Аргентину в августе 2016 года и задержанный в декабре 2017-го, все это время поддерживал общение со своим преемником Роговым — мужчины тепло поздравляли друг друга с праздниками, передавали приветы женам; Рогов жаловался на обилие дел, а Абянов периодически интересовался судьбой чемоданов. Распечатка их диалогов в Skype есть в материалах дела.

«Борт улетел, коробки вернулись. Сказали, из-за перегруза», — писал Абянову уже знавший о кокаине Рогов 12 декабря 2016 года. Так он ответил на вопрос коллеги, удалось ли отправить чемоданы военным бортом из Монтевидео (столица Уругвая, расположена в 200 км от Буэнос-Айреса).

Тем же рейсом должны были лететь личные вещи человека, которого в разговоре называли «ВВ» (это инициалы посла Коронелли. — РБК), но их на борт тоже не взяли, демонстративно сетовал Рогов: «ВВ сказал, будем ждать следующего рейса. Так что не расстраивайся, надеемся и ждем».

«Коньяк Босснера», «вещи Матвиенко»

Периодически Рогову звонил и сам Ковальчук. В июле 2017 года он справился у завхоза о состоянии чемоданов и упомянул, что в них находятся «его вещи, вещи Абянова и даже якобы вещи Матвиенко, имея в виду, очевидно, председателя Совета Федерации Матвиенко В.И.», говорится в показаниях свидетеля Рогова.

«Во время этого разговора Ковальчук, как мне показалось, был взволнован, спросил и еще раз уточнил: у вас все нормально, у вас точно все нормально?» — рассказал Рогов на допросе.

В пресс-службе Валентины Матвиенко РБК заявили, что не будут комментировать слова Ковальчука: «Это бред какой-то, обращайтесь к источнику этого бреда».

В октябре 2017 года Ковальчук арендовал самолет бизнес-авиации, чтобы вывезти чемоданы. На нем в Буэнос-Айрес прибыл предполагаемый пособник Ковальчука, Иштимир Худжамов, и некие «два латыша»; сам Ковальчук прилетел регулярным рейсом.

«Отдать чемоданы Ковальчуку мы не могли», — говорил следствию Воробьев: дипломаты и спецслужбы хотели сами проконтролировать доставку груза в Россию, чтобы раскрыть российскую часть цепочки контрабандистов.

Сотрудники посольства и ФСБ сделали так, чтобы забрать груз Ковальчук не смог — на все время его пребывания в Буэнос-Айресе Рогова направили в командировку в город Мар-дель-Плата, поскольку Ковальчук был уверен, что, кроме завхоза, никто в посольстве о чемоданах не знает и доступа к ним не имеет. В результате Ковальчук покинул Аргентину ни с чем.

Спустя месяц он вновь попытался вывезти наркотики, однако самолет заранее бронировать не стал. Приехав в Буэнос-Айрес, Ковальчук впервые лично познакомился с Роговым и встретился с ним в пивном баре Buller. По словам Рогова, Ковальчук «говорил о себе, что работал во многих службах, в том числе российских спецслужбах, знаком и общается со многими высокопоставленными людьми, называл их фамилии».

«Из речей Ковальчука следовало, что он живет то в России, то в Германии, что он и бывший военный, и психолог, и вообще специалист во многих областях, — рассказал МВД завхоз. — Ковальчук также сказал, что у него есть «коньяк от Босснера», которым он меня обязательно угостит. Что это за коньяк и кто такой Босснер, я не знаю, но сделал вид, что впечатлен речами Ковальчука и его личностью».

Глава Bossner Cigars Константин Лоскутников (фон Босснер) в беседе с РБК подтвердил, что неоднократно встречался с Ковальчуком. Ранее экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов заявил РБК, что Андрей Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars.

«Ждали год, ну пусть подождет еще чуть-чуть»

Рогов поставил Ковальчука перед фактом: его чемоданы перевезены в хранилище при посольстве и готовы к отправке в Россию ближайшим авиарейсом спецборта, который запланирован на первую декаду декабря 2017 года.

«Я заверил Ковальчука, что все в порядке, что скоро будет смена посла, — уточнил Рогов. — В Аргентину прибудет борт, которым посол будет отправлять свои вещи и также разрешил другим сотрудникам посольства отправить свои вещи этим бортом».

Ковальчука это устроило. Он попросил Рогова наклеить на чемоданы листы бумаги с его (Ковальчука) номером телефона и буквами «КД» — «консульский департамент». Позднее Ковальчук созвонился с завхозом и попросил его доклеить бирки с именем «Незимов А.Н.», однако этого Рогов сделать уже не успел.

Борт по идее должен был уже приземлиться. Там вещей было просто немерено. Уже накануне получали заказы на мясо, вино, сыры и прочее. Самолет, насколько мне известно, большой, так что использовали его по полной программе. Ждали год, ну пусть подождет еще чуть-чуть, никуда его багаж не денется. Сейчас делегация растащит свои заказы, ну, а потом ему позвонят», — написал Рогов 7 декабря 2017 года обеспокоенному судьбой чемоданов Абянову.

«Попросит чекистов»

Сам Ковальчук встретить груз в Москве не мог — он намеревался попросить об этом либо Абянова, либо неких «чекистов», рассказал на допросе Рогов. Чемоданы с мукой и GPS-датчиками в Москве действительно встретили сотрудники ФСБ и МВД: 12 декабря прошлого года на парковке у склада МИДа на улице Василисы Кожиной в Москве они задержали Иштимира Худжамова и Владимира Калмыкова, которые приехали получать груз. О Худжамове и Калмыкове из материалов дела достоверно известно лишь, что именно они оплатили коммерческий самолет, на котором Ковальчук хотел в октябре 2017 года доставить кокаин в Москву.

Тем же вечером был задержан и Абянов. Он неофициально «работал» на Ковальчука в течение нескольких лет, следует из протокола его допроса: с 2012 по 2015 год бывший завхоз отправил в Россию три чемодана Ковальчука, при этом первый чемодан был отправлен грузовым самолетом, а другие два — военно-транспортным. За свои услуги Абянов получил тыс., признался он на допросе. Что именно было в отправленных чемоданах — неизвестно; Абянов утверждает, что был уверен — ничего запрещенного. Завхоз считал, что занимается контрабандой вина, кофе и полудрагоценных камней.

В организованной группе контрабандистов есть и неустановленные участники, следует из постановления о привлечении Ковальчука в качестве обвиняемого, которое датировано 19 декабря прошлого года.

При этом, хотя спецслужбы и полиция знали о кокаине в посольстве с ноября—декабря 2016 года, Следственный департамент МВД официально завел уголовное дело только 15 ноября прошлого года — за три недели до контролируемой поставки. Двумя днями ранее начальник управления «К» ФСБ Иван Ткачев, известный как куратор оперативной разработки экс-министра Алексея Улюкаева, принял у подчиненных оперативные материалы и направил их следователям полиции.