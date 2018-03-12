Сколько чашек кофе могут позволить на зарплату белорусы и жители стран-соседок

Самый дорогой фастфуд и самая дешевая коммуналка.

По оценке исследовательского портала Numbeo, показатели которого основаны на данных пользователей, зарплата в Беларуси выглядит неплохо только по сравнению с Украиной и Казахстаном. Например, эстонцы зарабатывают почти в три раза больше белорусов − 1161 долларов против 392.

Почему снижение зарплат — это «очень хорошо»

Цены на продукты в стране заметно ниже, чем у западных соседей. Но в Украине и Казахстане они еще ниже. Дешевле, чем в Беларуси, яблоки — в Литве, апельсины — в Польше, России и Украине, помидоры – в Литве, Польше, Казахстане, Украине. В целом по ценам на продукты Беларусь находится где-то посередине.

На среднюю зарплату житель Беларуси может 60 раз пообедать в дешевом ресторане, 8 раз оплатить «среднюю» коммуналку, 1300 раз проехать на троллейбусе или выпить 248 чашек капучино.

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