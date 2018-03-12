Фото недели: чем примечателен прыжок этого мальчика

На окраинах Кабула до сих пор можно найти напоминания о советском вторжении в Афганистан, и чем оно закончилось.

Фото АР

СССР ввел свои войска в соседнее государство под предлогом «оказания помощи дружественному народу» в декабре 1979-го. Однако 9 с лишним лет кровопролитной войны не дали желаемого результата. В феврале 1989-го «воины-интернационалисты» покинули Афганистан, потеряв убитыми, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч человек. А разбитые советские танки и спустя почти 30 лет «украшают» местные пейзажи: фото мальчика, прыгающего с башни одного из них сделано в начале марта 2018-го.

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