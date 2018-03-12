Мирный, Азаренко и Соболенко проиграли в Индиан-Уэллсе

Хорошие новости для белорусских болельщиков из Калифорнии заканчиваются. 11 марта на турнире в Индиан-Уэллсе потерпели поражения сразу три наших теннисиста.

Максим Мирный в паре с американцем Райаном Харрисоном уступили голландско-румынскому дуэту Жан-Жюльен Ройер/Хориа Текау — 6:7, 4:6.

Арина Соболенко не смогла ничего противопоставить чешке Маркете Вондроушовой – 2:6, 2:6.

Виктория Азаренко потерпела поражение от американки Слоан Стивенс – 1:6, 5:7.

В Индиан-Уэллсе из наших остается в игре Александра Саснович, которой предстоит матч со второй ракеткой мира Каролин Возняцки. Также вновь выйдут на корт, но уже в парном разряде Виктория Азаренко и Арина Соболенко: они померяются силами с российским дуэтом Екатерина Макарова/Елена Веснина.